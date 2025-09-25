Galatasaray’a müjde! 23 milyon euro kasaya girdi

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ağır Frankfurt yenilgisine üzülen Galatasaray'ın tesellisi UEFA'dan yollanan para oldu.Devler Arenası'na katılarak yaklaşık 30 milyon Euro geliri garantileyen sarı-kırmızılı kulübe bu hafta UEFA'dan 23 milyon Euro geldi.Bu rakamla nefes alan yönetim, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.Transfere 135 milyon Euro harcayan Galatasaray, kurduğu bu pahalı kadronun Avrupa'da karşılığını almak istiyor.Liverpool galibiyetinin UEFA'da ödül olarak karşılığı 2.1 milyon Euro.