  • USD: 41,40 - 41,47
  • EURO: 48,61 - 48,69
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray’a müjde! 23 milyon euro kasaya girdi

Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçta Eintracht Frankfurt’a 5-1’lik ağır yenilgiyle sarsılan Galatasaray, UEFA’dan gelen 23 milyon Euro’luk ödemeyle derin bir nefes aldı.

Ekleme: 25.09.2025 - 20:40 Güncelleme: 25.09.2025 - 20:41 / Editör: Ozge Selin
Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında ağır Frankfurt yenilgisine üzülen Galatasaray'ın tesellisi UEFA'dan yollanan para oldu.

Galatasaray’a müjde! 23 milyon euro kasaya girdi

23 MİLYON GELİR

Devler Arenası'na katılarak yaklaşık 30 milyon Euro geliri garantileyen sarı-kırmızılı kulübe bu hafta UEFA'dan 23 milyon Euro geldi.

Galatasaray’a müjde! 23 milyon euro kasaya girdi

Bu rakamla nefes alan yönetim, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.

Galatasaray’a müjde! 23 milyon euro kasaya girdi

Transfere 135 milyon Euro harcayan Galatasaray, kurduğu bu pahalı kadronun Avrupa'da karşılığını almak istiyor.

Liverpool galibiyetinin UEFA'da ödül olarak karşılığı 2.1 milyon Euro.


Özgür Özel Yine Boş Konuştu!
Peygamber'e Saygısızlık İçin İstenen Ceza!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Kimse Bize Diz Çöktüremez'
Ali Babacan İyice Şaşırdı!
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Tarihi Mektup!
CHP Gürsel Tekin'le Devam!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Görüşmesi 'Destansı' Olarak Yorumlandı!
CHP'de Özel Diktatörlüğü Devam Ediyor!
Trump Beyaz Saray'da açıkladı! Batı Şeria ilhak edilmeyecek
Dünya Erdoğan-Trump görüşmesini konuşuyor! Tarihi görüşme manşetlere taşındı
Bakan Bayraktar duyurdu! 'Yeni bir süreci başlattık'
Beyaz Saray'da samimi karşılama! Tarihi zirvede dikkat çeken kareler
Trump'ın rozeti görüşmeye damga vurdu! Tarihi zirvede dikkat çeken detay
Beyaz Saray'da tarihi zirve!
Trump'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler! Trump: “Erdoğan güçlü bir lider, herkes ona saygı duyuyor”
Bakan Işıkhan'dan CHP'li belediyelere çağrı! 'Gölge etmeyin, ödeyin'
KKTC yargısında 28 Şubat izleri! AYM liselerde başörtüsünü yasakladı
Mahmud Abbas'tan BM'ye video mesaj! Filistin'i tanıyan ülkelere teşekkür etti
MSB kaynaklarından 'SDG' uyarısı! 'Bölgesel barış ve istikrara tehdit'
Togg Almanya için tarih verdi! Her iki modelde bekleyiş bitti
Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

En İyi Video Çeken Telefon!

En İyi Video Çeken Telefon!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!