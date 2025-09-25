Caner Erkin'den tokat! 1.Lig'de olay yaratan hareket...

  • USD: 41,40 - 41,47
Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor forması giyen tecrübeli oyuncu Caner Erkin, Pendikspor'la oynanan mücadelede gündeme oturan bir harekete imza attı. Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için direkt kırmızı kart gördü. İşte haberin detayları...

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı.

Mücadelede Pendikspor 3-1 öndeyken Caner Erkin'in hareketi gündem oldu.

Sakaryaspor'da Caner Erkin 76. dakikada, takım arkadaşı olan Burak Altıparmak'a tokat attığı için direkt kırmızı kart gördü.

Meteoroloji Uyardı! Perşembe Gününe Dikkat...

Otomobil Devi Akıllı Sürüş Ortaklığına Giriyor!

PlayStation'dan İlginç Ödül Programı!

Xiaomi Yeni Nesil Ürünleri Tanıttı!

En İyi Video Çeken Telefon!

Harita Uygulaması Bulanık Görüntülerden Kurtuldu!

