Caner Erkin'den tokat! 1.Lig'de olay yaratan hareket...

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, deplasmanda Pendikspor ile karşılaştı.Mücadelede Pendikspor 3-1 öndeyken Caner Erkin'in hareketi gündem oldu.Sakaryaspor'da Caner Erkin 76. dakikada, takım arkadaşı olan Burak Altıparmak'a tokat attığı için direkt kırmızı kart gördü.