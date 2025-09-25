  • USD: 41,37 - 41,45
  • EURO: 48,69 - 48,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa'da kayıp! Fenerbahçe puan alamadı

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu.

Ekleme: 25.09.2025 - 00:01 Güncelleme: 25.09.2025 - 00:02 / Editör: Ozge Selin
UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi.

Maksimir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21 ile 50. dakikalarda Drena Beljo ve 90+5’te Monsef Bakrar attı.

Fenerbahçe’nin karşılaşmadaki tek sayısı ise 25. dakikada Sebastian Szymanski’den geldi.

Avrupa’ya yenilgiyle başlayan Sarı-lacivertliler ilk haftada puanla tanışmadı. Dinamo Zagreb ise puanını 3 yaptı.

Fenerbahçe Avrupa Ligi’deki ikinci maçında sahasında 2 Ekim’de Fransız ekibi Nice’i ağırlayacak.
Ekrem İmamoğlu'ndan The Guardian'a skandal yazı! Türkiye'yi yine İngilizlere şikayet etti
AK Parti’den CHP’li Zeybek’e sert tepki! “İzmir’i çöp dağlarına siz mahkum ettiniz”
İspanya'dan Sumud Filosu kararı! Sanchez duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM İklim Zirvesi'nde konuşuyor
Gazzenin çocukları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi! “Bu soykırımı durdurabilecek güç sizde”
Özgür Özel'in iki yüzü! 'Hamas terör örgütüdür' demişti...
ABD'de diplomasi trafiği! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
Zelenskiy BM kürsüsünde! 'Uluslararası hukuk bizi korumuyor'
Mansur Yavaş'tan konser vurgunu itirafı! 'Savunacak hiçbir şeyim yok'
İran'dan dikkat çeken açıklama! 'İsrail'in içine sızdık'
İsrail basınından savunma sanayi itirafı! Türkiye’nin gerisinde kaldık
Husiler'den İsrail'e İHA saldırısı! Çok sayıda yaralı var
Kaynar sulu dehşete tutuklama! Şantiye şefi hayatının şokunu yaşadı
Türkiye'ye teşekkür mesajı! Suriye Cumhurbaşkanı Şara BM kürsüsünden seslendi
Osman Gökçek, CHP'li Yavaş'a dava açıyor! O sözlerle duyurdu: Örtbas ediyor...
YSK Başkanı Yener açıkladı: CHP'nin kurultayı...
Karşıyaka’dan sonra Çiğli’de de işçiler eylem başlattı
CHP İstanbul İl Kongresi için durdurma talebi: İstanbul Valiliğine yazı gönderildi! Son dakika haberi... 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği’ne
'Tarihi Komisyon'da Filistin vurgusu! TBMM Başkanı Kurtulmuş: 10 ülkenin kararı her türlü takdirin üzerindedir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'ye sert tepki: Siyasi misyonerler!
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Yağış olacak mı?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Yağış olacak mı?

Banka duyurdu: Kartlar bu saatler arası kullanılamayacak

Banka duyurdu: Kartlar bu saatler arası kullanılamayacak

Apple duyurdu: Güncelleyen eski sürüme dönemeyecek

Apple duyurdu: Güncelleyen eski sürüme dönemeyecek

Yürekleri burkan olay! O nehirde balık ölümleri gerçekleşiyor

Yürekleri burkan olay! O nehirde balık ölümleri gerçekleşiyor

Hakkari'de gizemli kükürt vadisi: İnsanlara şifa, hayvanlara ölüm saçıyor!

Hakkari'de gizemli kükürt vadisi: İnsanlara şifa, hayvanlara ölüm saçıyor!

Kardeşini yeniden hayata bağladı: O duyguyu anlatacak bir kelime yok!

Kardeşini yeniden hayata bağladı: O duyguyu anlatacak bir kelime yok!