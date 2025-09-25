Avrupa'da kayıp! Fenerbahçe puan alamadı

UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ilk maçında Dinamo Zagreb'e konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi.



Maksimir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup oldu.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21 ile 50. dakikalarda Drena Beljo ve 90+5’te Monsef Bakrar attı.



Fenerbahçe’nin karşılaşmadaki tek sayısı ise 25. dakikada Sebastian Szymanski’den geldi.



Avrupa’ya yenilgiyle başlayan Sarı-lacivertliler ilk haftada puanla tanışmadı. Dinamo Zagreb ise puanını 3 yaptı.



Fenerbahçe Avrupa Ligi’deki ikinci maçında sahasında 2 Ekim’de Fransız ekibi Nice’i ağırlayacak.