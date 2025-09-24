  • USD: 41,37 - 41,45
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mauro Icardi Arjantin'e dönüyor! Tarihi açıklandı

Galatasaray’ın yıldız santrforu Mauro Icardi hakkında Arjantin basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. AmericaTv’nin haberine göre deneyimli golcünün ekim ayında ülkesine döneceği öne sürüldü.

Saha içindeki performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı süreç nedeniyle yeniden manşetlere taşındı. Haberde, Arjantin'de mahkemenin Mauro Icardi'yi Wanda Nara'ya nafaka borçlusu ilan ettiği aktarıldı. Ayrıca golcünün, çıkış yasağı ihtimaline rağmen ekim ayında Arjantin'e gitmeyi ve bu süreçle ilgili röportaj vermeyi planladığı ileri sürüldü.

2025-26 SEZONU PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi, bu yıl sahalara dönüş yaptı. Galatasaray formasıyla bu sezon altı resmi maça çıkan Arjantinli golcü, 4 gole imza attı. 32 yaşındaki santrforun, Süper Lig'de Alanyaspor karşısında da ilk 11'de başlaması bekleniyor.

GALATASARAY'DA GÖZLER ICARDİ'DE

Galatasaray taraftarı, saha dışındaki sorunlara rağmen Icardi'nin performansına odaklanmış durumda. Tecrübeli futbolcunun hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında sarı-kırmızılı ekibe katkı sağlaması bekleniyor.
