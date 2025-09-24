  • USD: 41,37 - 41,45
Kupa Fenerbahçe'nin! Dev derbide Beşiktaş'ı devirdi

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Gain'i 85-83 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

Basketbolda 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Beşiktaş GAİN'i 85-83 mağlup eden Fenerbahçe Beko kazandı.

Müsabaka Fenerbahçe Beko'nun 5-0'lık serisiyle başladı. Pota altında daha etkili görüntü ortaya koyan sarı-lacivertli takım, ilk 5 dakikalık bölümde farkı çift hanelere çıkardı: 14-4. Molanın ardından 3 sayılık basketle oyuna dönen Beşiktaş GAİN, farkı 7'ye indirdi: 14-7. Çeyreğin kalanında sarı-lacivertli ekip hücumdaki etkisini artırarak bu periyodu 25-13 önde tamamladı.

Siyah-beyazlılar, ikinci periyoda Zizic'in basketiyle başlarken Fenerbahçe Beko, dış atışlardaki etkisiyle farkı daha da artırdı. Bu çeyreğin ilk 6 dakikalık bölümünde sadece dış atışlardan sayı üreten sarı-lacivertliler; Baldwin, Jantunen ve Onuralp Bitim'in üst üste 5 üçlüğüyle skoru 40-16'ya getirdi. Molanın ardından savunmada toparlanan Beşiktaş GAİN, 10-0'lık seri yakalayarak farkı 14 sayıya indirdi: 40-26. Son bölümde hem Beşiktaş GAİN hem de Fenerbahçe Beko dış atışlara yönelirken, siyah-beyazlılar farkı 9 sayıya indirerek soyunma odasına gitti: 43-34.

İkinci devreye daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko oldu. Üç sayı çizgisinin dışından Hall, pota altında da Jantunen'le etkili olan sarı-lacivertli takım, farkı 15 sayıya yükseltti: 55-40. Çeyreğin son bölümünde Jantunen ve Hall'ün basketlerine, Beşiktaş GAİN; Berk Uğurlu ve Vitto Brown ile yanıt verdi. Fenerbahçe Beko son periyoda 67-50 önde girdi.

Maçta son bölüm karşılıklı basketlerle başladı. Beşiktaş GAİN, 7-0'lık seriyle farkı 10 sayıya kadar indirdi: 69-59. Jantunen'in 3 sayılık basketiyle fark yeniden 13 sayıya çıkarken, tribünlerden gelen tezahüratlar sonrasında maçta 3. anons yapıldı ve hakemler soyunma odasına gitti. Hakemlerin dönmesiyle maç kaldığı yerden devam etti. Fenerbahçe Beko, Jantunen'in 3 sayılık basketiyle farkı 16 sayıya yükseltti: 75-59.

Siyah-beyazlı ekip yakın mesafe, pota altı ve serbest atıştan bulduğu sayılarla 10-0'lık seriye ulaşarak skoru 75-69'a getirdi. Mücadelede son 2 dakikada Fenerbahçe Beko 6 sayı önde girdi. Hall'ün 3 sayılık basketiyle skor 80-71'e gelirken Beşiktaş GAİN molaya gitti. Molanın ardından siyah-beyazlılar, Vitto Brown ve Dotson'ın 3 sayılık, Lemar'ın da pota altından bulduğu sayılarla bitime 6 saniye kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 84-82. Son bölümde Fenerbahçe Beko farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı 85-83 kazanarak 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi oldu.

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı: Yağış olacak mı?

Banka duyurdu: Kartlar bu saatler arası kullanılamayacak

Apple duyurdu: Güncelleyen eski sürüme dönemeyecek

Yürekleri burkan olay! O nehirde balık ölümleri gerçekleşiyor

Hakkari'de gizemli kükürt vadisi: İnsanlara şifa, hayvanlara ölüm saçıyor!

Kardeşini yeniden hayata bağladı: O duyguyu anlatacak bir kelime yok!

