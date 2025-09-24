  • USD: 41,37 - 41,45
Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler! 'Bir yetenek adayı değil...'

Ünlü futbol menajeri Federico Pastorello, Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ekleme: 24.09.2025 - 19:22 Güncelleme: 24.09.2025 - 19:22
Ünlü futbol menajeri Federico Pastorello, TJuventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Pastorello, Tuttosport'a yaptığı açıklamada Serie A'daki en parlak genç yetenek sorusuna önce Como forması giyen Nico Paz'ı işaret etti.

Fakat Pastorello, söz Kenan Yıldız'a gelince, genç oyuncunun artık bir "yetenek adayı" değil, doğrudan bir "şampiyon" olduğunun altını çizdi.

"JUVENTUS 10 NUMARASI OLMAK TESADÜFİ DEĞİL"

Ünlü menajer Kenan'la ilgili "Paz'dan bir yaş küçük olmasına rağmen ben Türk oyuncuyu artık yükselişteki bir yetenek değil, tamamlanmış bir şampiyon olarak görüyorum. Paris'teki Ballon d'Or galasında boy göstermesi de bunun göstergesi. Ayrıca Juventus'un 10 numarası olmak öyle tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

Pastorello, Yıldız'ın geçtiğimiz günlerde Paris'te düzenlenen Ballon d'Or töreninde yer almasına dikkat çekerek, bunun Juventus'un genç yıldızı için sıradan bir olay olmadığını söyledi.

Menajer, Yıldız'ın kısa sürede Juventus'ta 10 numaralı formayı giymesinin, onun artık üst düzey bir oyuncu olduğunun kanıtı olduğunu belirtti.
