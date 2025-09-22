  • USD: 41,34 - 41,41
  • EURO: 48,76 - 48,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zirvede fark açılıyor! Aslan hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Ekleme: 22.09.2025 - 21:56 Güncelleme: 22.09.2025 - 22:00 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 23'te Yunus Akgün, 45+1'de Icardi ve 64'te Torreira kaydetti.

Konyaspor'un golü ise 80'de Umut Nayir'den geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray 6 maçının tamamını kazanarak 18 puana yükseldi ve en yakın takipçisine 6 puan fark attı.

Konyaspor ise 7 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Konyaspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

Zirvede fark açılıyor! Aslan hata yapmadı
BM'de Gazze Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a salvolar! 'Haberim yok diyemezsin'
ABB'de konser skandalı! “42 milyonluk konser 5 milyona düştü”
Mansur Yavaş’tan İtiraf Gibi Açıklama! Gökçek Dönemi İçin “Usulsüzlük Yok” İtirafı
Devlet Bahçeli'den çarpıcı Gazze mesajı! 'Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Türkiye’nin hamleleri İsrail’i panikletti! 'Erdoğan Washington’a güçlü kartlarla geliyor'
Trump'tan BM'ye sert eleştiri! 'Boş laf duyuyoruz, boş laf savaş bitirmez'
Ürdün'e geçiş süresiz kapatıldı! Soykırımcı Netanyahu Filistin'in tanınmasını kaldıramadı
Genel Sekreter Guterres: BM ilkeleri kuşatma altında! ‘Gazze’de sistematik yok ediş yaşanıyor’
İngiliz müzik grubundan Spotify'a boykot! 'İsrail'in soykırımına müzik yok'
Sıvacı Adem Soytekin'den bomba sözler! '200’ün üzerinde belgeyi savcılığa teslim ettim'
İsrail halkı Netanyahu'yu beceriksizlikle suçladı! Filistin'i tanıyan devletlere ise...
Cumhurbaşkanlığı kabine üyelerinden peş peşe paylaşım! 'Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır'
CHP'de sular durulmuyor! Berhan Şimşek’i disipline sevk ettiler
Metrobüs kazaları sonrası Oytun Erbaş'tan çarpıcı açıklama! 'Sınırlama getirilmesi lazım'
İzmir Karşıyaka'da işçiler eylemde
Bir vurgun daha ortaya çıkıyor! Osman Gökçek o sözlerle duyurdu
TELE1'deki skandal KJ'ye ilişkin Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir
Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!