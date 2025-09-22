Zirvede fark açılıyor! Aslan hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray, sahasında Konyaspor'u konuk etti. Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 23'te Yunus Akgün, 45+1'de Icardi ve 64'te Torreira kaydetti.Konyaspor'un golü ise 80'de Umut Nayir'den geldi.Bu sonucun ardından Galatasaray 6 maçının tamamını kazanarak 18 puana yükseldi ve en yakın takipçisine 6 puan fark attı.Konyaspor ise 7 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Galatasaray, Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Konyaspor ise sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.