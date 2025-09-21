Fenerbahçe İçin Karar Günü! Saran mı? Koç mu?
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 1. günü tamamlanırken, gözler gün içinde kongre üyelerinin kullanacağı oylara çevrildi. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran yarış halinde olacak.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun süredir beklenen gün geldi çattı. Sarı-lacivertlilerde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantıs'nda başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe'de seçimin ilk gününde, Chobani Stadı'nda divan başkanı seçimi, kongre üyelerinin konuşmaları ve yönetimin ibrasının ardından başkan adayları konuşmalarını yaptı.
KONGRE ÜYELERİNİ OYLARINI KULLANACAK
Kongre üyeleri bu kez ise, gün içinde yeni kulüp başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.
Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı kongrede aidatını yatıran toplam 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip.
Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak seçimde oy verme işlemi 10.00-17.00 saatleri arasında 50 ayrı sandıkta yapılacak.
TOPLU OLARAK OYLAR AÇILACAK
Sandıklar oy verme işlemi bittikten hemen sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak.
Mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.
34. BAŞKAN OLMA HEDEFİNDE
Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.
