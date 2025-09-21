Fenerbahçe İçin Karar Günü! Saran mı? Koç mu?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun süredir beklenen gün geldi çattı. Sarı-lacivertlilerde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantıs'nda başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.Fenerbahçe'de seçimin ilk gününde, Chobani Stadı'nda divan başkanı seçimi, kongre üyelerinin konuşmaları ve yönetimin ibrasının ardından başkan adayları konuşmalarını yaptı.Kongre üyeleri bu kez ise, gün içinde yeni kulüp başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı kongrede aidatını yatıran toplam 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip.Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak seçimde oy verme işlemi 10.00-17.00 saatleri arasında 50 ayrı sandıkta yapılacak.Sandıklar oy verme işlemi bittikten hemen sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak.Mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.