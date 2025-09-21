  • USD: 41,34 - 41,41
  • EURO: 48,76 - 48,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe İçin Karar Günü! Saran mı? Koç mu?

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 1. günü tamamlanırken, gözler gün içinde kongre üyelerinin kullanacağı oylara çevrildi. Sarı-lacivertlilerde mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Sadettin Saran yarış halinde olacak.

Fenerbahçe İçin Karar Günü! Saran mı? Koç mu?
Ekleme: 21.09.2025 - 09:32 Güncelleme: 21.09.2025 - 10:01 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun süredir beklenen gün geldi çattı. Sarı-lacivertlilerde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantıs'nda başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'de seçimin ilk gününde, Chobani Stadı'nda divan başkanı seçimi, kongre üyelerinin konuşmaları ve yönetimin ibrasının ardından başkan adayları konuşmalarını yaptı.

Fenerbahçe İçin Karar Günü! Saran mı? Koç mu?

KONGRE ÜYELERİNİ OYLARINI KULLANACAK

Kongre üyeleri bu kez ise, gün içinde yeni kulüp başkanını seçmek için sandık başına gidiyor.

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarışacağı kongrede aidatını yatıran toplam 49 bin 268 üye oy kullanma hakkına sahip.

Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak seçimde oy verme işlemi 10.00-17.00 saatleri arasında 50 ayrı sandıkta yapılacak.

Fenerbahçe İçin Karar Günü! Saran mı? Koç mu?

TOPLU OLARAK OYLAR AÇILACAK

Sandıklar oy verme işlemi bittikten hemen sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak.

Mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez girdiği kongreyi kazanmak için üyelerden oy bekleyecek.

Fenerbahçe İçin Karar Günü! Saran mı? Koç mu?

34. BAŞKAN OLMA HEDEFİNDE

Diğer aday Sadettin Saran da Fenerbahçe Kulübü'nün 34. başkanı olmak için üyelerin oyuna talip olacak.

BM'de Gazze Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a salvolar! 'Haberim yok diyemezsin'
ABB'de konser skandalı! “42 milyonluk konser 5 milyona düştü”
Mansur Yavaş’tan İtiraf Gibi Açıklama! Gökçek Dönemi İçin “Usulsüzlük Yok” İtirafı
Devlet Bahçeli'den çarpıcı Gazze mesajı! 'Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Türkiye’nin hamleleri İsrail’i panikletti! 'Erdoğan Washington’a güçlü kartlarla geliyor'
Trump'tan BM'ye sert eleştiri! 'Boş laf duyuyoruz, boş laf savaş bitirmez'
Ürdün'e geçiş süresiz kapatıldı! Soykırımcı Netanyahu Filistin'in tanınmasını kaldıramadı
Genel Sekreter Guterres: BM ilkeleri kuşatma altında! ‘Gazze’de sistematik yok ediş yaşanıyor’
İngiliz müzik grubundan Spotify'a boykot! 'İsrail'in soykırımına müzik yok'
Sıvacı Adem Soytekin'den bomba sözler! '200’ün üzerinde belgeyi savcılığa teslim ettim'
İsrail halkı Netanyahu'yu beceriksizlikle suçladı! Filistin'i tanıyan devletlere ise...
Cumhurbaşkanlığı kabine üyelerinden peş peşe paylaşım! 'Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır'
CHP'de sular durulmuyor! Berhan Şimşek’i disipline sevk ettiler
Metrobüs kazaları sonrası Oytun Erbaş'tan çarpıcı açıklama! 'Sınırlama getirilmesi lazım'
İzmir Karşıyaka'da işçiler eylemde
Bir vurgun daha ortaya çıkıyor! Osman Gökçek o sözlerle duyurdu
TELE1'deki skandal KJ'ye ilişkin Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir
Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!