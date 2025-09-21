'Arda Kardeşler'in Hakemliği Bitti!'

Canlı yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem Arda Kardeşler'e ateş püskürdü: 'Bir insan kendini bu kadar aciz duruma düşürür mü? Utanmayacak mısın dostundan, çocuğundan? Bu arkadaşımızın, Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşın artık hakemliği bitmiştir. Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bu kadar ahlaksızca bir duruş görülmemiştir.'Trabzonspor sosyal medyadan sert bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililer şu ifadeleri kullandı: 'Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için, atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında TFF'nin derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir.'