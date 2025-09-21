  • USD: 41,34 - 41,41
  • EURO: 48,76 - 48,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

'Arda Kardeşler'in Hakemliği Bitti!'

Hakem Arda Kardeşler, ikinci yarıda Trabzonspor hızlı bir atağa kalkarken Augusto'nun oyunu başlatması için düdüğü çaldı. Topla buluşan Visca ceza sahasına giderken Kardeşler bu kez topun ileriden kullanıldığı gerekçesiyle yeniden düdüğü çalarak atağı kesti. Verdiği birçok karar eleştirilen Arda Kardeşler'e, Trabzonspor taraftarı hem tribünde hem sosyal medyada tepki gösterdi.

'Arda Kardeşler'in Hakemliği Bitti!'
Ekleme: 21.09.2025 - 12:02 Güncelleme: 21.09.2025 - 12:21 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
HAKEMLIĞI BITMIŞTIR!

 Canlı yayınına bağlanan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, hakem Arda Kardeşler'e ateş püskürdü: 'Bir insan kendini bu kadar aciz duruma düşürür mü? Utanmayacak mısın dostundan, çocuğundan? Bu arkadaşımızın, Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra Türkiye'de bir daha hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşın artık hakemliği bitmiştir. Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bu kadar ahlaksızca bir duruş görülmemiştir.'

'Arda Kardeşler'in Hakemliği Bitti!'

'AHLAKA AYKIRI'

Trabzonspor sosyal medyadan sert bir paylaşım yaptı. Bordo-mavililer şu ifadeleri kullandı: 'Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur. Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için, atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında TFF'nin derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır. Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir.'
BM'de Gazze Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump bir araya geldi
Osman Gökçek'ten Mansur Yavaş'a salvolar! 'Haberim yok diyemezsin'
ABB'de konser skandalı! “42 milyonluk konser 5 milyona düştü”
Mansur Yavaş’tan İtiraf Gibi Açıklama! Gökçek Dönemi İçin “Usulsüzlük Yok” İtirafı
Devlet Bahçeli'den çarpıcı Gazze mesajı! 'Filistin'in güvenliği Türkiye'nin güvenliğidir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunuyor
Türkiye’nin hamleleri İsrail’i panikletti! 'Erdoğan Washington’a güçlü kartlarla geliyor'
Trump'tan BM'ye sert eleştiri! 'Boş laf duyuyoruz, boş laf savaş bitirmez'
Ürdün'e geçiş süresiz kapatıldı! Soykırımcı Netanyahu Filistin'in tanınmasını kaldıramadı
Genel Sekreter Guterres: BM ilkeleri kuşatma altında! ‘Gazze’de sistematik yok ediş yaşanıyor’
İngiliz müzik grubundan Spotify'a boykot! 'İsrail'in soykırımına müzik yok'
Sıvacı Adem Soytekin'den bomba sözler! '200’ün üzerinde belgeyi savcılığa teslim ettim'
İsrail halkı Netanyahu'yu beceriksizlikle suçladı! Filistin'i tanıyan devletlere ise...
Cumhurbaşkanlığı kabine üyelerinden peş peşe paylaşım! 'Erdoğan, sessiz dünyanın vicdanıdır'
CHP'de sular durulmuyor! Berhan Şimşek’i disipline sevk ettiler
Metrobüs kazaları sonrası Oytun Erbaş'tan çarpıcı açıklama! 'Sınırlama getirilmesi lazım'
İzmir Karşıyaka'da işçiler eylemde
Bir vurgun daha ortaya çıkıyor! Osman Gökçek o sözlerle duyurdu
TELE1'deki skandal KJ'ye ilişkin Yanardağ özür diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin’in Birleşmiş Milletlere tam üyeliğinin de artık vakti gelmiştir
Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bankacılıkta masrafsız dönem! Tek ATM’de 6 banka birleşiyor

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Bu plaka sahipli araçlar dikkat! 30 gün süre verildi

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Google artık sırlarınızı saklayamayacak! Rakipler verilerinize erişebilecek

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Buzdolabı Magnetleri Çok Güçlü!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Güncelleme Sonrası Önemli Hata!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!

Ücretsiz Oyunları Açıkladı!