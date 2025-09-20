  • USD: 41,23 - 41,31
Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası'nda tarih yazdı! Bir ilki başardık

Filenin Efeleri, Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda'yı setlerde 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Milli Erkek Voleybol Takımı, Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Saat 10.30’da başlayan karşılaşmada setlerde 1-0 geriye düşen Efeler, güçlü rakibini 3-1 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Polonya-Kanada eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

SET SONUÇLARI:
TÜRKİYE 3-1 HOLLANDA

İLK SET: Türkiye 27-29 Hollanda * Set 29'a uzadı
İKİNCİ SET: Türkiye 25-23 Hollanda
ÜÇÜNCÜ SET: Türkiye 25-16 Hollanda
DÖRDÜNCÜ SET: Türkiye 25-19 Hollanda


EN İYİ DERECEMİZ 2022'DE

Milli takım, Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası’na daha önce 1956, 1966, 1998 ve 2022 yıllarında katılmıştı.

Bu yıl turnuvaya 5. kez katılan Türkiye, en iyi derecesini 2022’de elde etti. Polonya ve Slovenya’nın ortak düzenlediği 2022 Dünya Şampiyonası’nda milliler, son 16 turunda ABD’ye 3-2 yenilerek organizasyonu 11. sırada tamamladı.
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Yargıtay'dan emsal 'estetik' kararı! Beğenmezseniz paranız iade

Çöpe attığınız şey bir hazine olabilir! '100 lira istiyorlar ben 500 veriyorum'

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

Seride O Model Geride Kaldı!

