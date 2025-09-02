Galatasaray Yıldızı İçin Karar Verdi !

Transferde gaza basan Galatasaray'da flaş bir gelişme daha meydana geldi. Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayan İlkay Gündoğan transferinde de sona gelen sarı-kırmızılılarda, yıldız oyuncu için karar çıktı.

Trendyol Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan Galatasaray'da transferde de vites yükseltildi.Sarı-kırmızılılar, UEFA listesine bildirilecek kadroya az zaman kala son eksiklerini de giderme uğraşında.Cimbom, kaleci transferini Uğurcan Çakır ile tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli eldiveni KAP'A bildirdi.Aslan, bir yandan da uzun süredir gündeminde olan İlkay Gündoğan transferinde de son aşamaya geldi.Öte yandan Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Barış Alper Yılmaz'a dair flaş bir gelişme yaşandı.A Spor'un haberine göre, 25 yaşındaki kanat forvet, kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı verdi.