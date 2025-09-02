  • USD: 41,08 - 41,15
Galatasaray Yıldızı İçin Karar Verdi !

Transferde gaza basan Galatasaray'da flaş bir gelişme daha meydana geldi. Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlayan İlkay Gündoğan transferinde de sona gelen sarı-kırmızılılarda, yıldız oyuncu için karar çıktı.

Ekleme: 2.09.2025 - 16:35 Güncelleme: 2.09.2025 - 16:59 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
Trendyol Süper Lig'e 4'te 4 yaparak başlayan Galatasaray'da transferde de vites yükseltildi.

Sarı-kırmızılılar, UEFA listesine bildirilecek kadroya az zaman kala son eksiklerini de giderme uğraşında.

UĞURCAN TAMAM İLKAY YOLDA

Cimbom, kaleci transferini Uğurcan Çakır ile tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, tecrübeli eldiveni KAP'A bildirdi.

Aslan, bir yandan da uzun süredir gündeminde olan İlkay Gündoğan transferinde de son aşamaya geldi.

BARIŞ ALPER KARARI


Öte yandan Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Barış Alper Yılmaz'a dair flaş bir gelişme yaşandı.

GELECEĞİ BELLİ OLDU

A Spor'un haberine göre, 25 yaşındaki kanat forvet, kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı verdi.



