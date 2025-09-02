Aslanın kalesi sapasağlam! Trabzonspor'a piyango...

Kaleci arayışındaki Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer etti.Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: