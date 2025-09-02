Aslanın kalesi sapasağlam! Trabzonspor'a piyango...

  • USD: 41,08 - 41,15
Uğurcan Çakır'ın transferi resmiyet kazandı. Futbolcunun Galatasaray'a transferi KAP'a bildirildi...

Ekleme: 2.09.2025 - 11:01 Güncelleme: 2.09.2025 - 12:50 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Fotomaç
Kaleci arayışındaki Galatasaray, Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı transfer etti.

Bordo-mavililer, Uğurcan Çakır'ın 33 milyon euro bonservis + 3 milyon euro bonus karşılığında Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

'Profesyonel futbolcumuz Uğurcan Çakır'ın, Galatasaray Kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Galatasaray Kulübü, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 33 milyon avro garanti bedel ve 3 milyon avro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacaktır.'
La Nina yolda! Eylül Ayında...

Dev firmaya şok! Kurul karar verecek...

Altın fiyatları zirvede: Gram altın 4 bin 600 seviyelerini aştı

WhatsApp kullananlar için köklü değişiklik! Yeni özelliğe çok şaşıracaksınız

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Bakan Uraloğlu duyurdu! Artık 10 kat daha...

