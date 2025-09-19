  • USD: 41,23 - 41,31
  • EURO: 48,49 - 48,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türk Tarihinin En Pahalısı! İki Maçta 11 Gol...

36 milyon euro ile Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi olan Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, alınan bu sonuçla beraber çıktığı son iki maçta toplamda 11 gol yedi.

Türk Tarihinin En Pahalısı! İki Maçta 11 Gol...
Ekleme: 19.09.2025 - 10:55 Güncelleme: 19.09.2025 - 11:05 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Ensonhaber
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a farklı mağlup oldu...

Sarı-kırmızılılar 5-1'lik skorla sahadan ayrıldı.

36 milyon euro ile Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi olan Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, alınan bu sonuçla beraber çıktığı son iki maçta toplamda 11 gol yedi.

Türk Tarihinin En Pahalısı! İki Maçta 11 Gol...

2 MAÇTA 11 GOL YEDİ

İspanya-Türkiye maçında forma giyen file bekçisi, maçta 6 gol yerken bugün oynanan Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçında da 5 gol yiyerek iki maçta toplamda 11 gol yemiş oldu.

Deneyimli kaleci, bunlara ek olarak Trabzonspor'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olmadan önce Samsunspor maçında da kalesini gole kapatamamıştı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, ilk yarının son 14 dakikasında 3 gol yedi.

GOLLER BİR TÜRLÜ ENGELLENEMEDİ

Müsabakaya Yunus Akgün'ün golüyle iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 37. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skorun 1-1 beraberliğe gelmesini engelleyemedi.

İlk yarının uzatma dakikalarına beraberlikle girilirken Eintracht Frankfurt, 45+2. dakikada Can Uzun ve 45+4. dakikada ise Jonathan Burkardt'ın golleriyle 3-1 üstünlük kurdu.
Macron duyurdu! 'Fransa, Pazartesi Filistin'i tanıyacak'
ABD Başkanı Trump duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidiyor
İmamoğlu'nun 'ahmak' davasında karar! İstinaf cezayı onadı
Can Holding soruşturmasında 9 şirkete kayyum atandı! İşte o şirketler...
Tunç Soyer için hesap vakti! 45 yıl hapsi isteniyor
AK Partili İnan Özgür Özel’e tepki gösterdi! Çöp yığınlarını eleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da konuşuyor
O ürünün satışı yasaklandı! Piyasadan toplatılıyor
MHP’li başkandan Cemil Tugay’a kanalizasyon resti! 'İnatlaşmaya gerek yok, biz yaparız'
İzmir Körfezi'nde balık ölümleri sürüyor! Koku etrafa yayıldı
YPG-SDG'nin kökü kazınacak! Bakan Güler'den net mesaj
Bakan Tunç Gazze'deki soykırıma dikkat çekti! 'Gazze'de sivillerle birlikte insanlıkta ölmektedir'
YSK son noktayı koydu! CHP kurultayı yapılacak
Gürsel Tekin Sert Çıktı! 'Hangi Güç Sizi Engelliyor!'
Yunan Bakan Haddini Aştı! ' İsrail Müttefikimiz '
Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklamalarda Bulunuyor
Diyanet İşleri Bakanlığı'nda Devir Teslim!
İzmir Uyanıyor! Halk Tepkili...
Türkiye'den Navtex! Yunanistan'a Flaş Uyarı...
Bakanlık Harekete Geçti! Cevizlibağ Skandalında Yeni Gelişme...
Hafta Sonu Hava Nasıl? Uyarılar Var...

Hafta Sonu Hava Nasıl? Uyarılar Var...

Hastalığı Tahmin Eden Yapay Zeka!

Hastalığı Tahmin Eden Yapay Zeka!

Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

Seride O Model Geride Kaldı!

Seride O Model Geride Kaldı!