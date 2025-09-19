  • USD: 41,23 - 41,31
Temsilcimiz mağlubiyetle başladı! Frankfurt deplasmanından istediğini alamadı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçında Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibine 5-1'lik skorla kaybetti.

Ekleme: 19.09.2025 - 00:04 Güncelleme: 19.09.2025 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

GOL PERDESİNİ YUNUS AÇTI

Zorlu maça iyi başlayan Cimbom, orta alanda kazanılan top sonrası Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Frankfurt, Galatasaray'ın ceza yayında yaptığı top kaybının ardından Sanchez'in kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakaladı.

DEVRE BİTERKEN ARKA ARKAYA GOLLER

Mücadelede ilk yarı biterken ise Alman ekibinde milli futbolcu Can Uzun sahneye çıktı ve 45+2'de durumu 2-1' getirdi.

Frankfurt'un 45+4'te kazandığı serbest vuruşta, iyi yükselen Burkardt fileleri sarstı. Böylelikle ev sahibi ekip, devreyi 3-1 önde kapattı.

BURKARDT TEKRAR SAHNEDE

İkinci yarısı düşük tempoda başlayan müsabakanın 65. dakikasında bir kez daha Burkardt sahneye çıktı ve skor 4-1'e geldi.

75. dakikada Sara'nın kaybettiği topla buluşan Knauff topu ağlara göndererek farkı 4'e çıkardı. 5-1

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti.

SIRADAKİ RAKİP LIVERPOOL

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele 30 Eylül salı günü, RAMS Park'ta oynanacak.

UĞURCAN VE EREN, KARİYERİNDE İLK KEZ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA ÇIKTI

Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele etti.

Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'dan geçen sezonun devre arasında aldığı Eren ile bu sezon transfer ettiği Uğurcan, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşadı.

SINGO İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.

Sarı-kırmızılı formayı bu sezon iki Süper Lig müsabakasında terleten Singo, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla üçüncü maçına çıktı. İlk 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren 24 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

İlk 2 karşılaşmada sağ bekte görev yapan Singo, Eintracht Frankfurt karşısında stoperde Davinson Sanchez'in partneri olarak mücadele etti.
Hafta Sonu Hava Nasıl? Uyarılar Var...

Hastalığı Tahmin Eden Yapay Zeka!

Konya Bisiklet Paylaşım Sistemi Kuruyor!

Türkiye'de Tip 2 Diyabet Vakaları Artıyor!

O Tarayıcıya Yeni Özellikler!

Seride O Model Geride Kaldı!

