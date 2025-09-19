Temsilcimiz mağlubiyetle başladı! Frankfurt deplasmanından istediğini alamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.Zorlu maça iyi başlayan Cimbom, orta alanda kazanılan top sonrası Yunus Akgün'ün golüyle 1-0 öne geçti.Frankfurt, Galatasaray'ın ceza yayında yaptığı top kaybının ardından Sanchez'in kendi kalesine attığı golle maçta eşitliği yakaladı.Mücadelede ilk yarı biterken ise Alman ekibinde milli futbolcu Can Uzun sahneye çıktı ve 45+2'de durumu 2-1' getirdi.Frankfurt'un 45+4'te kazandığı serbest vuruşta, iyi yükselen Burkardt fileleri sarstı. Böylelikle ev sahibi ekip, devreyi 3-1 önde kapattı.İkinci yarısı düşük tempoda başlayan müsabakanın 65. dakikasında bir kez daha Burkardt sahneye çıktı ve skor 4-1'e geldi.75. dakikada Sara'nın kaybettiği topla buluşan Knauff topu ağlara göndererek farkı 4'e çıkardı. 5-1Kalan bölümde başka gol olmadı ve Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ı 5-1 mağlup etti.Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2. maçında Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele 30 Eylül salı günü, RAMS Park'ta oynanacak.Galatasaraylı futbolcular Uğurcan Çakır ile Eren Elmalı, kariyerlerinde ilk kez "Devler Ligi"nde mücadele etti.Sarı-kırmızılı ekibin Trabzonspor'dan geçen sezonun devre arasında aldığı Eren ile bu sezon transfer ettiği Uğurcan, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla kariyerlerindeki ilk Şampiyonlar Ligi tecrübesini yaşadı.Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.Sarı-kırmızılı formayı bu sezon iki Süper Lig müsabakasında terleten Singo, Eintracht Frankfurt müsabakasıyla üçüncü maçına çıktı. İlk 2 karşılaşmada sonradan oyuna giren 24 yaşındaki savunma oyuncusu, ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.İlk 2 karşılaşmada sağ bekte görev yapan Singo, Eintracht Frankfurt karşısında stoperde Davinson Sanchez'in partneri olarak mücadele etti.