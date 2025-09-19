Beşiktaş Göztepe'de hüsrana uğradı! Deplasmanda 3 golle mağlup oldu

Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'ye 3-0'lık skorla mağlup oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 4. dakikasında Göztepe golü buldu. Arda Okan'ın ceza sahasına gönderdiği top Heliton'un müdahalesi sonucunda Juan'ın önünde kaldı. Brezilyalı futbolcu yakın mesafeden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.



19. dakikada Janderson'un pasında ceza sahasında topla buluşan Rhaldney'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.



Müsabakanın ilk yarısı Göztepe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı



İkinci yarıya baskılı başlayan Beşiktaş 48'de gole çok yaklaştı. Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut, üst direkten oyun alanına geri döndü.



OYUNA GİRDİKTEN SANİYELER SONRA GOLÜ BULDU

Göztepe, 84. dakikada maçta farkı 3'e çıkardı. Ibrahim Sabra oyuna girdikten saniyeler sonra attığı golle maçın skorunu tayin etti: 3-0.



Ligde bu sezon 2. kez mağlup olan Beşiktaş 2 maç eksiğiyle 6 puanla 10. basamakta yer aldı. Ligde namağlup yoluna devam eden Göztepe ise puanını 12'ye yükselterek maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.



Beşiktaş ligdeki bir sonraki maçında deplasmanda Kayserispor ile 24 Eylül'de karşılaşacak, Göztepe ise Eyüpspor'un konuğu olacak.





