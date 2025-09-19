  • USD: 41,23 - 41,31
2025 Golden Boy adayları açıklandı! 4 milli yıldız listede...

Avrupa'nın en prestijli ödüllerinden birisi olan Golden Boy Web'de 2025 yılının adayları açıklandı. Duyurulan listede 4 milli yıldız da yer aldı. İşte detaylar...

Ekleme: 19.09.2025 - 18:44 Güncelleme: 19.09.2025 - 18:53 / Editör: Ozge Selin
En iyi genç oyuncu ödülleri olarak kabul edilen Golden Boy Web'de üçüncü tur oylamasında dört Türk futbolcu yer aldı.

Her yıl 'Golden Boy' ve 'Golden Boy Web' kategorilerinde dağıtılan ödüllerde Golden Boy ödülü otoritelerce, Golden Boy Web ödülü ise taraftarlarca veriliyor.

2024'ÜN KAZANANI KENAN YILDIZ

Juventus'ta bu sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Kenan Yıldız, 2024 yılında bu ödülü kazanan isim olmuştu.

ARDA GÜLER DE ÖNE ÇIKIYOR

Milli futbolcu, bu yıl da ödülün favorileri arasında gösteriliyor. Öte yandan bir diğer milli yıldız Arda Güler de öne çıkan futbolcular arasında...

Bu sezon Juventus'un hücumdaki en büyük silahı olan milli yıldız, 8 maçta 5 gol 6 atıp 6 asiste imza attı.

Xabi Alonso sonrası ilk 11'e yerleşen Arda Güler ise Real Madrid ile 11 maçta 3 gol atıp 3 kez de gol pası verdi.

LİSTEDE 2 TÜRK DAHA VAR

Öte yandan yayınlanan listede Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun da kendisine yer buldu.

Sezona iyi bir giriş yapan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, 5 maçta 4 gol 3 asist kaydetti.

YASİN ÖZCAN ADAYLAR ARASINDA

Yaz transfer döneminde Kasımpaşa'dan Aston Villa'ya transfer olan genç savunmacı Yasin Özcan da listeye adını yazdıran oyuncular arasında.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon kiralık olarak forma giydiği Anderlecht ile 64 dakika sahada kaldı.

İşte geri sayıma geçilen Golden Boy Web ödülünde dünya devlerinde forma giyen yıldız isimlerde yer alıyor.

YAMAL VE DOUE

İspanya La Liga devi Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızları Lamine Yamal ve Pau Cubarsi listede öne çıkan adaylar arasında.

Fransa Ligue 1 ekibi ve Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu PSG'den Desire Doue ile İngiltere Premier Lig takımı Chelsea'den Estevao, listede dikkat çeken bir başka isimler oldu.



