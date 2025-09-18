  • USD: 41,23 - 41,31
Süper Lig'de 6. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak haftanın açılış maçını hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ekleme: 18.09.2025 - 13:04 Güncelleme: 18.09.2025 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta heyecanı yarın, 20 Eylül Cumartesi, 21 Eylül Pazar ve 22 Eylül Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu da sitesinden yaptığı açıklamayla, haftanın hakemlerini duyurdu.

Süper Lig'de 6. haftanın programı ve hakemler şöyle:

19 Eylül Cuma

20.00 Göztepe - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

20 Eylül Cumartesi

17.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
20.00 Antalyaspor - Kayserispor: Kadir Sağlam
20.00 Trabzonspor - Gaizantep FK: Arda Kardeşler

21 Eylül Pazar

17.00 Rams Başakşehir - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
17.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
20.00 Samsunspor - Fatih Karagümrük: Çağdaş Altay

22 Eylül Pazartesi

20.00 Galatasaray - Konyaspor: Yasin Ko
