Jose Mourinho'dan Fenerbahçe'ye ağır salvo! 'Fenerbahçe'ye gitmem hataydı...'

Fenerbahçe ile yollarını ayıran dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'nun yeni adresi Benfica oldu.Portekizli çalıştırıcı, Lizbon deviyle 2 yıllık sözleşme imza attı. Benfica, Jose Mourinho için bir imza töreni gerçekleştirdi.62 yaşındaki teknik direktör, basın toplantısında Fenerbahçe için ağır göndermelerde bulundu.Fenerbahçe'ye gitmenin kariyeri için bir hata olduğunu vurgulayan Mourinho şu ifadeleri kullandı:"Sözler, değerleri kadar değerlidir. O zamanlar, Porto'dayken söz vermiştim ve tutabilirdim de. Benfica'nın şampiyonluğu kazanmak için gereken her şeye sahip olduğuna gerçekten inanıyorum.""İki puan kaybettiler ve biz de kesinlikle daha fazlasını kaybedeceğiz, umarım çok fazla değil, ama sıfırdan başlıyoruz. Benfica'nın soyunma odasında şampiyon olma potansiyeli var, ama bunu saklamıyorum""Bir söz değil, bunu başarabileceğimize ve başarmamız gerektiğine dair inanç. Benim için bağlam, dünyanın en büyük kulüplerinden birini çalıştırmak. Kariyerimde farklı ülkelerde koçluk yaptım, yanlış bir seçim yaptım ama pişman değilim.""Ama neyi iyi ya da kötü yaptığımızın farkındayım. Fenerbahçe'ye gitmekle hata yaptım ama son güne kadar her şeyimi verdim. Benfica'yı çalıştırmak benim seviyeme geri dönmemi sağlayacak. Çünkü benim seviyem dünyanın en büyük kulüplerini çalıştırmaktır."Jose Mourinho, Fenerbahçe kariyerinde 62 maça çıktı ve 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile maç başına 2.02 puan ortalamasını tutturdu.