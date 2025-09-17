Galatasaray'a Osimhen'den kötü haber! Frankfurt maçı öncesi...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında yarın Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.Sarı-kırmızılı takım, Alman ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla tamamladı.Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın taktiksel organizasyonlarla sona erdiği bildirildi.Nijerya Milli Takımı'nın FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ruanda ile yaptığı maçta sakatlanan Osimhen, Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde forma giyemedi.Ayak bileğindeki gerilme ve kanama nedeniyle yoğun bir tedavi programı uygulanan Osimhen, son yapılan idmana da katılmadı.Öte yandan Galatasaray, Alman ekibiyle oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.Takımla çalışmalara katılmayan Victor Osimhen, Frankfurt kafilesinde yer almadı.İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu...Okan Buruk'un santrforda Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirmesi, henüz fiziksel olarak hazır olmayan Mauro Icardi'yi ise hamle oyuncusu olarak yedek kulübesinde oturtması bekleniyor.Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi karşılaşması için bugün Almanya'ya hareket edecek.