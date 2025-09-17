Fenerbahçe son dakika yıkıldı! Puanlar paylaşıldı

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme karşılaşması bugün Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor arasında oynandı.Chobani Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Alanyaspor 1-0 önde kapattı.Maçın 18'inci dakikasında konuk ekipten İbrahim Kaya'nın attığı gol, 45 dakikalık dilimde kayıtlara geçen tek goldü.İkinci yarıda hakem Cihan Aydın, 55'inci dakikada Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi. Beyaz noktaya giden Anderson Talisca, Ertuğrul Taşkıran'ı geçemedi.Devam eden dakikalarda Alanyaspor yarı sahasında baskısını artıran Fenerbahçe, 73'te yeni transfer Nelson Semedo'nun sağ köşeden attığı golle durumu eşitledi.Bu golden sadece üç dakika sonra bu kez takımın golcü ismi Youssef En Nesyri sahneye çıktı ve kafa vuruşuyla takımını 2-1 öne geçirdi.Son bölümde Yusuf Özdemir kafa golüyle skoru belirleyen isim oldu. Maç 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.Fenerbahçe, hafta sonu Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Alanyaspor da Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.