Frankfurt-Galatasaray maçının sonucu tahmin edildi! Cimbom için şaşırtan olasılık...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, perdeyi Almanya Eintracht Frankfurt deplasmanında açacak. Dev mücadele öncesi yapay zeka, karşılaşmanın sonucunu tahmin etti. İşte detaylar...

Ekleme: 15.09.2025 - 18:20 Güncelleme: 15.09.2025 - 18:23 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunun heyecanı 16 Eylül salı günü oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

36 takımın mücadele edeceği Devler Ligi'nde ekipler, 8 karşılaşmada kozlarını paylaşacak.




G.SARAY PERDEYİ ALMANYA'DA AÇIYOR

Temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında Almanya'da Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele 18 Eylül perşembe günü TSİ 22.00'de Frankfurt Arena'da oynanacak.



SONUCU TAHMİN EDİLDİ

Zorlu karşılaşmalar öncesinde Opta, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasının maçlarına yönelik tahminde bulundu.



Oynanacak müsabakalar için binlerce defa tahminlerin yapıldığı ve ardından sonuçların derlendiği ifade edildi.

İşte temsilcimiz Galatasaray'ın sahne alacağı mücadele için açıklanan olasılıklar...



İŞTE AÇIKLANAN ORANLAR

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un karşılaşmanın favorisi gösterilirken, kazanma ihtimalinin yüzde 45,2 olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılıların sahadan galibiyetle ayrılma yüzdesi ise 30,7 olarak tahmin edildi.



BERABERLİK İHTİMALİ EN YÜKSEK MAÇ

Karşılaşmanın berabere bitme ihtimalinin ilk hafta maçları arasında en yüksek oranlardan biri olduğuna dikkat çekildi.



90 dakikanın eşitlikle tamamlanma ihtimalinin yüzde 24.1 olduğu aktarıldı.



