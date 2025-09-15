  • USD: 41,26 - 41,33
  • EURO: 48,44 - 48,53
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe'den dev kazanç! Avrupa Ligi gelir sıralamasında zirvede

Temsilcimiz Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında mücadele edecek 36 takım arasında en fazla başlangıç geliri elde eden takım oldu.

Fenerbahçe'den dev kazanç! Avrupa Ligi gelir sıralamasında zirvede
Ekleme: 15.09.2025 - 19:37 Güncelleme: 15.09.2025 - 19:45 / Editör: Ozge Selin
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan başlayan ve play-off turunda Portekiz ekibi Benfica'ya elenerek yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe'nin, başlangıç geliri belli oldu.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayan Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan katılma hakkı elde eden Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u iki maç sonunda eleyerek play-off turuna yükseldi.

Fenerbahçe'den dev kazanç! Avrupa Ligi gelir sıralamasında zirvede

YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM ETTİ
Sarı lacivertliler, bu turda Benfica'ya elenirken Avrupa Ligi'nin 36 takımlı lig etabına direkt katılım hakkı elde etti.

GELİR SIRALAMASINDA ZİRVEDE
UEFA Avrupa Ligi lig etabında mücadele edecek 36 takımın gelirleri açıklanırken sarı lacivertliler zirvede yer aldı.

2025-2026 sezonunda turnuvaya katılım ücreti olarak 4.3 milyon avroyu kasasına koyan Fenerbahçe; Devler Ligi katılımı, UEFA değer statüsü ve Avrupa Ligi yayın hakları da hesaplandığında büyük bir gelirin sahibi oldu.

Fenerbahçe'den dev kazanç! Avrupa Ligi gelir sıralamasında zirvede

TOPLAM 16.9 MİLYON EURO
Football Meets Data adlı veri sitesine göre; Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabında mücadele edecek 36 takım arasında 16.9 milyon avro kazançla en fazla başlangıç geliri elde eden takım oldu.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti.
DOHA zirvesi bildirisi yayımlandı! İsrail'e 25 maddelik sert tepki
Yılmaz Tunç açıkladı! Soruşturma başlatıldı
Duruşmaya 1 hafta kalmıştı! Kartalkaya davasında savcılık mütalaasını mahkemeye sundu
İBB programında örgüt propagandası yapmıştı! İşte istenen hapis cezası...
Bakan Bayraktar 2027 hedefini açıkladı! 'Nükleer enerjinin tüm potansiyelini kullanabiliriz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü paylaşımı! 'Nuri Killigil Paşa’yı ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum'
Bakan Uraloğlu duyurdu! Uçaklarda yeni dönem başladı
Yolculara müjde! Toplu ulaşım zammı 'U' logolu metrolar ve Marmaray'da olmayacak
Togg T10F'e rekor talep! 24 saat dolmadan stoklar tükendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj!
Kılıçdaroğlu Cephesinden Açıklama! 'Ahlaksızca İftiralar'
CHP'De Şimdi Ne Olacak? Kurultay İptal Mi?
Gazze'de Çocuk Olmak!
CHP'nin Şaibeli Kurultay Davası Ertelendi!
Üşümezsoy'dan Deprem Uyarısı! Risk Var...
Mutlak Butlan İstendi! Mahkemede Neler Oluyor?
Can Holding Soruşturması Ağrı'ya Sıçradı!
CHP'li Belediye'de 'Self Hizmet' Dönemi! Vatandaş Çöp Topluyor...
CHP'li İlçe Başkanından İğrenç Şantaj! 'İnternete Yayarım'
Apple hesap edemedi! iPhone 17 Pro ve Pro Max'in...

Apple hesap edemedi! iPhone 17 Pro ve Pro Max'in...

O Uygulamanın Satışı Uzayabilir!

O Uygulamanın Satışı Uzayabilir!

Hafızaya Zarar Veriyor!

Hafızaya Zarar Veriyor!

Kalp Sorununa Dikkat! Ölümler Artıyor...

Kalp Sorununa Dikkat! Ölümler Artıyor...

Ünlü Şirkete Büyük Dava!

Ünlü Şirkete Büyük Dava!

Elon Musk 500 Kişiyi İşten Çıkardı!

Elon Musk 500 Kişiyi İşten Çıkardı!