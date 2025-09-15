  • USD: 41,26 - 41,33
Antetokounmpo ve Dennis Schröder haddini aştı! Türk bayrağı için çirkin sözler...

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya'ya 88-83 kaybederek turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı. Mücadele sonrasında ise NBA'de forma giyen Antetokounmpo ve Schröder, başantrenör Ergin Ataman'ı ve Türk bayrağını hedef alan çirkin ifadelerde bulundu. İşte detaylar...

Ekleme: 15.09.2025 - 22:50 Güncelleme: 15.09.2025 - 22:53
2025 EuroBasket'in ardından NBA'de forma giyen iki basketbolcu haddi aşan sözlerde bulundu.

AVRUPA İKİNCİSİ OLDUK

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 24 yıl sonra çıktığı Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi.

Finalde 88-83 kaybeden 12 Dev Adam, turnuvayı ikincilikle tamamlayarak, gümüş madalya kazandı.

SCHRODER'DEN ATAMAN'A ÇİRKİN SÖZLER

Öte yandan turnuvanın en değerli oyuncusu olan Alman basketbolcu Dennis Schröder, Ergin Ataman'ın turnuvanın En İyi Koçu seçilmesine yönelik skandal ifadeler kullandı.

Galibiyetin ardından bir yayın platformuna katılan Schröder, "En İyi Koç? "Ataman, defol git buradan!" sözlerini sarf ederken, bir Ataman'a hakaret de etti.

ANTETOKOUNMPO HADDİNİ AŞTI

Bir diğer yandan ise Yunanistanlı basketbolcu Giannis Antetokounmpo, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Türk bayrağına ilişkin çirkin sözlerde bulundu.

Haddini aşan Yunan oyuncu, yayın esnasında atılan yorumların ardından "... Türk bayrağını buradan kaldırın" diyerek çirkin sözler kullandı.

ALPEREN ŞENGÜN İLE TOKALAŞMADI

Ayrıca Giannis Antetokounmpo, ödül töreninde milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün elini sıkmamıştı.

Alperen, Giannis hakkında "Çok iyi bir pasör olmadığını biliyoruz" demiş, Giannis de "Youtube kanalıma bakabilir" diye cevap vermişti.


