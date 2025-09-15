Antetokounmpo ve Dennis Schröder haddini aştı! Türk bayrağı için çirkin sözler...

2025 EuroBasket'in ardından NBA'de forma giyen iki basketbolcu haddi aşan sözlerde bulundu.A Milli Erkek Basketbol Takımımız, 24 yıl sonra çıktığı Avrupa Şampiyonası finalinde Almanya ile karşı karşıya geldi.Finalde 88-83 kaybeden 12 Dev Adam, turnuvayı ikincilikle tamamlayarak, gümüş madalya kazandı.Öte yandan turnuvanın en değerli oyuncusu olan Alman basketbolcu Dennis Schröder, Ergin Ataman'ın turnuvanın En İyi Koçu seçilmesine yönelik skandal ifadeler kullandı.Galibiyetin ardından bir yayın platformuna katılan Schröder, "En İyi Koç? "Ataman, defol git buradan!" sözlerini sarf ederken, bir Ataman'a hakaret de etti.Bir diğer yandan ise Yunanistanlı basketbolcu Giannis Antetokounmpo, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Türk bayrağına ilişkin çirkin sözlerde bulundu.Haddini aşan Yunan oyuncu, yayın esnasında atılan yorumların ardından "... Türk bayrağını buradan kaldırın" diyerek çirkin sözler kullandı.Ayrıca Giannis Antetokounmpo, ödül töreninde milli oyuncumuz Alperen Şengün'ün elini sıkmamıştı.Alperen, Giannis hakkında "Çok iyi bir pasör olmadığını biliyoruz" demiş, Giannis de "Youtube kanalıma bakabilir" diye cevap vermişti.