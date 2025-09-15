Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 1-0 kazandı.Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golü, 45. dakikada En-Nesyri kaydetti.Kritik maçın ardından ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün resmi hesabından bir açıklama yaptı.Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in dün akşamki Fenerbahçe maçına dair yaptığı açıklamalara destek verirken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a ise tepki gösterdi.Ertuğrul Doğan'ın açıklaması şu şekilde:Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz.Sayın Ali Koç ve yönetimine buradan hatırlatmak isteriz ki 'mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil!Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu.FETÖ'cü savcılarla top oynamadı.FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı.FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı.3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz!Son olarak açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz.2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır.