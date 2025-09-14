Yunan'a Vurduk Ses Alman'dan Geldi!

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Yunanistan'ı ezici bir üstünlükle 94-68 mağlup etti.Mücadelenin başından sonuna kadar oyunun hâkimiyetini elinde tutan milliler, taraftarlara keyifli bir gece yaşattı.Karşılaşmanın son anlarında TRT'de yayınlanan maçta yorumculardan biri, '28 sayı öndeyiz, denize döktük denize' sözleriyle tarihi göndermeye atıfta bulundu.Yorumcunun sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.Milli takımın yıldızlarından Alperen Şengün de maçın ardından sosyal medya hesabından, bir paylaşımda bulunarak 'İyi gelmez mi hiç deniz havası?' ifadelerini yazarak göndermede bulundu.Yıldız basketbolcunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.Ancak bu ifadelerden rahatsız olanlar da oldu.Deutsche Welle Türkçe yazarı Bülent Mumay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Basket maçında da Yunanistan'ı yenince ‘Denize döktük' de denmez ama, ayıp' diyerek tepki gösterdi.Mumay'ın bu çıkışı eleştirilere yol açarken, Yunanistan'ın milli marşında yer alan Türk karşıtı dizeler yeniden hatırlandı.Söz konusu marşta, 'Derin okyanus, işte böyle uğuldasın isterdim. Ve dalgasında boğulsun, her Türk tohumu' ifadeleri yer alıyor.