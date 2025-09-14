  • USD: 41,21 - 41,28
Yunan'a Vurduk Ses Alman'dan Geldi!

Türkiye’nin Yunanistan’ı 94-68 mağlup ettiği basketbol maçında yorumcunun 'Denize döktük' bir takım çevreleri rahatsız etti. DW Türkçe yazarı Bülent Mumay ifadelere tepki gösterirken, Yunan milli marşındaki Türk karşıtı ifadeler yeniden gündeme geldi.

Ekleme: 14.09.2025 - 13:54 Güncelleme: 14.09.2025 - 14:05
A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde karşılaştığı Yunanistan'ı ezici bir üstünlükle 94-68 mağlup etti.

Mücadelenin başından sonuna kadar oyunun hâkimiyetini elinde tutan milliler, taraftarlara keyifli bir gece yaşattı.

'DENİZE DÖKTÜK'

Karşılaşmanın son anlarında TRT'de yayınlanan maçta yorumculardan biri, '28 sayı öndeyiz, denize döktük denize' sözleriyle tarihi göndermeye atıfta bulundu.

Yorumcunun sözleri sosyal medyada geniş yankı buldu.

Yunan'a Vurduk Ses Alman'dan Geldi!

ALPEREN'DEN MAÇ SONU GÖNDERME

Milli takımın yıldızlarından Alperen Şengün de maçın ardından sosyal medya hesabından, bir paylaşımda bulunarak 'İyi gelmez mi hiç deniz havası?' ifadelerini yazarak göndermede bulundu.

Yıldız basketbolcunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

DW TÜRKÇE YAZARI İFADEDEN RAHATSIZ OLDU

Ancak bu ifadelerden rahatsız olanlar da oldu.

Deutsche Welle Türkçe yazarı Bülent Mumay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Basket maçında da Yunanistan'ı yenince ‘Denize döktük' de denmez ama, ayıp' diyerek tepki gösterdi.

Yunan'a Vurduk Ses Alman'dan Geldi!

AKILLARA YUNANİSTAN'IN MİLLİ MARŞI GELDİ

Mumay'ın bu çıkışı eleştirilere yol açarken, Yunanistan'ın milli marşında yer alan Türk karşıtı dizeler yeniden hatırlandı.

Söz konusu marşta, 'Derin okyanus, işte böyle uğuldasın isterdim. Ve dalgasında boğulsun, her Türk tohumu' ifadeleri yer alıyor.
