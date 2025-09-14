  • USD: 41,21 - 41,28
Süper Lig'de Dev Maç! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de sezonun ilk büyük maçı bu akşam oynanacak. Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’deki mücadelede yeni hocası Tedesco ile siftahı üç puanla yapmayı hedeflerken yenilgisiz Fırtına zorlu deplasmandan kayıpsız çıkmayı amaçlıyor. İşte iki takımın muhtemel 11’leri...

Süper Lig'de sezonun ilk büyük karşılaşması bugün Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Tedesco yönetimindeki ilk maçında evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

Yaptıkları takviyelerle kadrolarını güçlendiren iki ekip de sahaya 3 puan hedefiyle çıkıyor. Chobani Stadı'ndaki mücadele, A Milli Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda oynayacağı final nedeniyle saat 20.00'den 19.00'a alındı.

GÖZLER İKİ TAKIMDA DA YENİLERDE

Kanarya'da takıma son katılan transferler Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve kaleci Ederson teknik heyetin görev vermesi durumunda ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fırtına'da da yeni transferler kaleci Andre Onana ve Ernest Muçi siftah yapmaya hazırlanıyor. Ligde bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 7 puana sahip. İlk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Trabzonspor'un ise 10 puanı var.

KEREM TAM KONSANTRE

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkacak olan Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşılaşmasına özel olarak hazırlandı.Kritik müsabakada taraftarlarla kucaklaşacak olan tecrübeli kanat oyuncusu, takımına skor katkısı sağlayarak sarı-lacivertli ekipteki kariyerine iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Ederson, Mert, Skriniar, Jayden, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca (Asensio), Kerem, En-Nesyri.

Onana, Mustafa, Savic, Batagov, Arif, Zubkov, Okay, Folcarelli, Olaigbe, Augusto, Onuachu.
