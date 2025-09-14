  • USD: 41,21 - 41,28
  • EURO: 48,34 - 48,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

12 Dev Adam Kupa İçin Parkede! Rakip Almanya...

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Basketbol Takımı, 24 yıl sonra finalde. Ay yıldızlı ekibin rakibi, kupayı bir kez kazanan Almanya.

Ekleme: 14.09.2025 - 09:42 Güncelleme: 14.09.2025 - 09:49 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Ensonhaber
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda büyük gün geldi. A Milli Basketbol Takımı, finalde Almanya ile şampiyonluk mücadelesine çıkacak.

Final karşılaşması, Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Günün diğer maçında ise Finlandiya ile Yunanistan, saat 17.00'de üçüncülük için parkede olacak.

TÜRKİYE TARİH YAZMAK İSTİYOR

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynama başarısını gösterdi. İlk kez 2001'de, İstanbul'da ev sahipliği yaptığı turnuvada finale çıkan milli takım, o dönem Yugoslavya'ya 78-69 yenilerek gümüş madalyada kalmıştı.

Bu kez Almanya'yı geçmesi halinde Türkiye, tarihindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu elde edecek.

12 Dev Adam Kupa İçin Parkede! Rakip Almanya...

ALMANYA BİR KEZ ŞAMPİYON OLDU

Almanya, bugüne kadar Avrupa'da bir kez mutlu sona ulaştı. 1993'te kendi evinde düzenlenen EuroBasket'te Rusya'yı 71-70 yenerek kupayı kaldırdı.

Panzerler ayrıca 2005'te gümüş, 2022'de bronz madalya kazanmıştı.

İKİ TAKIM DA YENİLGİSİZ FİNALE ÇIKTI

Türkiye ve Almanya, EuroBasket 2025'te oynadıkları tüm maçları kazanarak finale yükseldi.

Türkiye: Grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı geçti. Son 16'da İsveç, çeyrek finalde Polonya, yarı finalde ise Yunanistan'ı mağlup etti.

Almanya: Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile yer aldığı grupta 5'te 5 yaptı. Eleme turlarında Portekiz, Slovenya ve Finlandiya'yı saf dışı bırakarak finale çıktı.

12. RANDEVU

Türkiye ile Almanya, basketbolda 12. kez resmi maçta karşılaşacak. Daha önceki 11 mücadelenin 7'sini Almanya, 4'ünü Türkiye kazandı.

İki takımın son buluşması EuroBasket 2015'te gerçekleşmiş, milli takım gruptaki maçı 80-75 kazanmıştı.

Şampiyonluğun Anahtar İsimleri: Alperen Şengün & Franz Wagner

Finalin en dikkat çeken oyuncuları NBA'de forma giyen Alperen Şengün ve Franz Wagner olacak.

Alperen Şengün (Türkiye – Houston Rockets): 8 maçta 20,8 sayı, 11 ribaunt, 7 asist.

Franz Wagner (Almanya – Orlando Magic): 8 maçta 21,1 sayı, 5,6 ribaunt, 3,6 asist.

Türkiye'de Alperen'in ardından en skorer isim Cedi Osman (15,1 sayı) olurken, Almanya'da Wagner'i Dennis Schröder (20,9 sayı) takip ediyor.

12 Dev Adam Kupa İçin Parkede! Rakip Almanya...

ERGİN ATAMAN, 7. AVRUA KUPASININ PEŞİNDE

Milli takım başantrenörü Ergin Ataman, kulüp kariyerinde elde ettiği 6 Avrupa kupasının yanına milli takımla ilk, toplamda ise 7. şampiyonluğu eklemek istiyor.

Ataman'ın Avrupa'da kazandığı kupalar:

EuroLeague: 2021, 2022, 2024

EuroCup: 2016

Saporta Kupası: 2002

EuroChallenge: 2012

TAKIM İSTATİSTİKLERİ

EuroBasket 2025'te Türkiye ve Almanya'nın istatistikleri şöyle:

Sayı: 91,1 / 101,4

Ribaunt: 37 / 40,1

Asist: 23 / 21,4

Top çalma: 7,5 / 8,8

Blok: 3,4 / 4

Top kaybı: 12,5 / 9,4

(İlk rakam Türkiye, ikinci rakam Almanya'ya aittir.)




CHP'de Ortalık Karışık! 'Hakkımı Helal Etmiyorum!'
Bebek Katili Alçak İsrail! Katliama Devam Ediyorlar...
Gürsel Tekin Konuştu! 'Çaycı Diyorlar'
Barbar İsrail BM'nin Okulunu Vurdu! Şok Misilleme...
CHP'de Korku Nöbeti! Mutlak Butlan Telaşı...
Kemal Geri Dönüyor! Mahkeme Yarın Kararı Açıklayacak...
Alevi Vatandaşlara Hakaret Etti! RTÜK Harekete Geçti...
Hükümet Harekete Geçti! Yeni Proje...
Böcek'in Daire Başkanından Rüşvet Savunması! Pes Dedirtti...
Bu Bilgi CHP'yi Çıldırtacak! Ankara'daki 3 Belediye...
MHP O İsimleri İhraç Ediyor! CHP'li Belediyeye Yolsuzluk Operasyonunda Gözaltına Alınmışlardı...
Müzenin taşınma şeklini görenler hayranlık duydu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! Muhalefetin 3K girdabı
Portekizli Bakan deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kaldı! 'Yaptıklarınız tek kelimeyle şahane'
Yunanistan tedirgin! Avrupa Türk savunma sanayisine bağımlı hale geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! Peş peşe taziye mesajları
Yine bir İETT yangını! Ya yanıyor ya bozuluyor
THY’den anlamlı dönüşüm! Uçak koltukları okul çantasına çevrildi
Bakan Memişoğlu'ndan müjde! Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak
Bir saldırıda 3 nesil katledildi! Soykırım ordusu Gazze'ye yine ölüm yağdırdı
Planı olanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

Planı olanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser! Bu belirtilere dikkat...

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser! Bu belirtilere dikkat...

Geri sayım başladı! Dünya'ya çarpacak

Geri sayım başladı! Dünya'ya çarpacak

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor

Devler Anlaştı! Bağlayıcı Değil...

Devler Anlaştı! Bağlayıcı Değil...

Hemşire Robot Tasarlandı! Açığı Kapatacak mı?

Hemşire Robot Tasarlandı! Açığı Kapatacak mı?