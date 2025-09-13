  • USD: 41,21 - 41,28
  • EURO: 48,34 - 48,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Derbinin saati değişti! TFF açıkladı

Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesecek Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kritik bir karar aldı. Normalde 14 Eylül Pazar günü (yarın) saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşmanın saati, 19.00 olarak güncelledi

Derbinin saati değişti! TFF açıkladı
Ekleme: 13.09.2025 - 13:04 Güncelleme: 13.09.2025 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak. Tarihi final, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla çakışıyordu. 20.00'de başlayacak dev karşılaşma için TFF harekete geçti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının, EuroBasket finaliyle çakışmaması adına saat 19.00'a alındığını açıkladı.

TFF'DEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.

Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz."
Müzenin taşınma şeklini görenler hayranlık duydu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert sözler! Muhalefetin 3K girdabı
Portekizli Bakan deprem bölgesindeki çalışmalara hayran kaldı! 'Yaptıklarınız tek kelimeyle şahane'
Yunanistan tedirgin! Avrupa Türk savunma sanayisine bağımlı hale geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! Peş peşe taziye mesajları
Yine bir İETT yangını! Ya yanıyor ya bozuluyor
THY’den anlamlı dönüşüm! Uçak koltukları okul çantasına çevrildi
Bakan Memişoğlu'ndan müjde! Sağlıkta 17 bin yeni atama yapılacak
Bir saldırıda 3 nesil katledildi! Soykırım ordusu Gazze'ye yine ölüm yağdırdı
Poligonlara 'suça sürüklenen çocuk' ayarı! Artık atış yapamayacaklar
12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken açıklama!
CHP'den istifa etmişti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak
Özgür Özel'in karnesi kırıklarla dolu! Fişlemeler, ihraçlar, linç kampanyaları...
Bakan Yumaklı açıkladı! Tam 176 milyon lira...
Bayrampaşa Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu! CHP'li Başkan Hasan Mutlu gözaltına alındı
Siyonistler Bir Tek Türkiye'den Korkuyor! İtiraf Niteliğinde Açıklamalar...
Müzakere Durdu! Savaşa Devam...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
DMM Açıkladı! Köprü Satılıyor mu?
Can Holding Soruşturmasında Yeni Gelişme! El Konuldu...
Planı olanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

Planı olanlar dikkat! Şemsiyesiz çıkmayın

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser! Bu belirtilere dikkat...

Erkeklerde en sık görülen ikinci kanser! Bu belirtilere dikkat...

Geri sayım başladı! Dünya'ya çarpacak

Geri sayım başladı! Dünya'ya çarpacak

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor

Gramı altınla yarışıyor! Toprak altından çıkarıp ekonomiye kazandırıyor

Devler Anlaştı! Bağlayıcı Değil...

Devler Anlaştı! Bağlayıcı Değil...

Hemşire Robot Tasarlandı! Açığı Kapatacak mı?

Hemşire Robot Tasarlandı! Açığı Kapatacak mı?