Derbinin saati değişti! TFF açıkladı

Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesecek Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kritik bir karar aldı. Normalde 14 Eylül Pazar günü (yarın) saat 20.00'de başlaması planlanan karşılaşmanın saati, 19.00 olarak güncelledi

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde A Milli Takım, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, 24 yıl sonra finale yükselirken şampiyonluk maçı pazar günü (14 Eylül) saat 21.00'de oynanacak. Tarihi final, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçıyla çakışıyordu. 20.00'de başlayacak dev karşılaşma için TFF harekete geçti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının, EuroBasket finaliyle çakışmaması adına saat 19.00'a alındığını açıkladı.



TFF'DEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:



"Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.



Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Millî Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz."