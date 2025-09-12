Tedesco Karar Verdi! Savunma Hattı Netleşti...

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. Genç teknik adam, göreve gelir gelmez takımla bir araya gelirken oyuncularına verdiği ilk mesajlarda birlik ve aidiyet vurgusu yaptı.'Ben değil, biz' ifadesiyle konuşmasına başlayan Tedesco şampiyonluk hedefini işaret ederek, 'Bu yolda hepinize ihtiyacım var. Hep beraber hareket edeceğiz, hep beraber kazanacağız.' sözleriyle futbolcularına seslendi.Öte yandan Milliyet'in haberine göre, İtalyan çalıştırıcı sahaya çıkacağı diziliş konusunda da kararını verdi. Kariyerinde zaman zaman üçlü savunma sistemini tercih eden Tedesco, Fenerbahçe kadrosunun yapısını analiz ettikten sonra dört kişilik savunma hattını benimseme kararı aldı.Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarına hız veren sarı-lacivertlilerde Tedesco'nun bu tercihiyle birlikte hücumda daha dengeli, savunmada ise kompakt bir yapının hedefleneceği belirtildi.