Tedesco Karar Verdi! Savunma Hattı Netleşti...

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'nun takımda uygulayacağı oyun sistemi netlik kazandı.

Ekleme: 12.09.2025 - 10:51 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:53 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Fotomaç
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco dönemi resmen başladı. Genç teknik adam, göreve gelir gelmez takımla bir araya gelirken oyuncularına verdiği ilk mesajlarda birlik ve aidiyet vurgusu yaptı.

'Ben değil, biz' ifadesiyle konuşmasına başlayan Tedesco şampiyonluk hedefini işaret ederek, 'Bu yolda hepinize ihtiyacım var. Hep beraber hareket edeceğiz, hep beraber kazanacağız.' sözleriyle futbolcularına seslendi.

Tedesco Karar Verdi! Savunma Hattı Netleşti...

Öte yandan Milliyet'in haberine göre, İtalyan çalıştırıcı sahaya çıkacağı diziliş konusunda da kararını verdi. Kariyerinde zaman zaman üçlü savunma sistemini tercih eden Tedesco, Fenerbahçe kadrosunun yapısını analiz ettikten sonra dört kişilik savunma hattını benimseme kararı aldı.

Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarına hız veren sarı-lacivertlilerde Tedesco'nun bu tercihiyle birlikte hücumda daha dengeli, savunmada ise kompakt bir yapının hedefleneceği belirtildi.


Meteorolojiden Sağanak Uyarısı! Sağanak Geliyor...

Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Tüm işlemler artık o şekilde yapılacak!

KYK yurt sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçları asil-yedek sorgulama ekranı

Ehliyet yenileme son tarih 2025: Geri sayım başladı! Ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır?

Tekirdağ'da Sular Çekildi! Çatlaklar Başladı...

Dublaj Özelliği Sunuldu! Kullanıma Açık...

