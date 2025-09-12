  • USD: 41,21 - 41,28
Süper Lig’de 5. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta yarın oynanacak 5 müsabakayla başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ekleme: 12.09.2025 - 09:59 Güncelleme: 12.09.2025 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Lider Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Haftanın önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise evinde Başakşehir ile karşılaşacak.

Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Cumarteis

17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar

17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan
17.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük
