Süper Lig’de 5. hafta heyecanı başlıyor! İşte program...

Trendyol Süper Lig’de 5. hafta yarın oynanacak 5 müsabakayla başlayacak. Fenerbahçe ile Trabzonspor, pazar günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta heyecanı yarın, 14 Eylül Pazar ve 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.



Lider Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor ile karşılaşacak. Haftanın önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Beşiktaş ise evinde Başakşehir ile karşılaşacak.



Süper Lig'de 5. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



Cumarteis



17.00 Samsunspor - Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Eyüpspor - Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş - Başakşehir: Alper Akarsu



14 Eylül Pazar



17.00 Kayserispor - Göztepe: Atilla Karaoğlan

17.00 Gaziantep FK - Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Ozan Ergün



15 Eylül Pazartesi



20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği: Zorbay Küçük