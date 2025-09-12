  • USD: 41,21 - 41,28
  • EURO: 48,34 - 48,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Icardi İçin Karar Zamanı! Bu Sene Son...

Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray'da Mauro Icardi için flaş bir adım atılıyor. Sarı-kırmızılı kurmaylar Arjantinli forvetin sözleşmesini uzatmak istiyor.

Ekleme: 12.09.2025 - 11:19 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:24 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haber7
Geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı yeşil sahalardan uzun süre uzak kalan Mauro Icardi, Galatasaray'da tekrardan ilk 11'e dönmek için vites yükseltti.

Bu sezon sahaya çıktığı 3 maçta da oyuna sonradan dahil olan Icardi için sarı-kırmızılı kurmaylar flaş bir karar aldı.

Icardi İçin Karar Zamanı! Bu Sene Son...

Sözleşmesini uzatacaklar

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'nin 2026 yılının Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini bu sezonun devre arasında uzatma kararı aldı.

32 yaşındaki golcü geçen sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında iç sahada Tottenham'a karşı oynanan maçın 85. dakikasında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

2022/2023 sezonu başında PSG'den kiralanan ve takip eden sezon 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 32 yaşındaki golcü sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 90 maçta 63 gollük katkı sağladı. Arjantinli, arkadaşlarına da 20 kez gol pası verdi.

Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında.
Siyonistler Bir Tek Türkiye'den Korkuyor! İtiraf Niteliğinde Açıklamalar...
Müzakere Durdu! Savaşa Devam...
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
DMM Açıkladı! Köprü Satılıyor mu?
Can Holding Soruşturmasında Yeni Gelişme! El Konuldu...
Bakan Şimşek'ten Eğitim Vurgusu! 'Karşı Karşıya Kalacağımız Tehditlere Karşı...'
İmamoğlu Mahkemede! Aylık Gelirini Açıkladı...
Devlet Bahçeli 'Bana Kalsa Kapatırım'...
CHP'li Manavgat Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu: Yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi
Gürsel Tekin Sert Konuştu! 'Birçok Arkadaşı Üzerim'
Ali Mahir Hakkında Bomba İddialar! 'Parayı Nereden Buldun?'
Bakan Uraloğlu duyurmuştu: Türkiye'ye yepyeni eser...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Zaferi mesajı
'C31K' Operasyonu! 30 Gözaltı Var...
İşte 10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman sisteminin detayları: Başvurular nasıl yapılıyor?
Kemal'in Yolu! 'Ben Kemal Geri Geliyorum'
CHP'li Belediyede İhaleler Adrese Teslim! Organize İşler...
Devlet Bahçeli'den '2028' açıklaması! 'Cumhurbaşkanımız...'
CHP'yi Yerle Bir Etti! Barış Yarkadaş'tan sert sözler
İsrailli Uzman Ülkesini Uyardı! 'Türkiye ile Savaşa Girmeyin...'
Meteorolojiden Sağanak Uyarısı! Sağanak Geliyor...

Meteorolojiden Sağanak Uyarısı! Sağanak Geliyor...

Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Tüm işlemler artık o şekilde yapılacak!

Kira sözleşmelerinde yeni dönem: Tüm işlemler artık o şekilde yapılacak!

KYK yurt sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçları asil-yedek sorgulama ekranı

KYK yurt sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 2025-2026 GSB KYK yurt başvuru sonuçları asil-yedek sorgulama ekranı

Ehliyet yenileme son tarih 2025: Geri sayım başladı! Ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır?

Ehliyet yenileme son tarih 2025: Geri sayım başladı! Ehliyet yenileme ne zaman son, ücreti ne kadar, randevu nasıl alınır?

Tekirdağ'da Sular Çekildi! Çatlaklar Başladı...

Tekirdağ'da Sular Çekildi! Çatlaklar Başladı...

Dublaj Özelliği Sunuldu! Kullanıma Açık...

Dublaj Özelliği Sunuldu! Kullanıma Açık...