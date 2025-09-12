Icardi İçin Karar Zamanı! Bu Sene Son...

Geride bıraktığımız sezon yaşadığı sakatlıktan dolayı yeşil sahalardan uzun süre uzak kalan Mauro Icardi, Galatasaray'da tekrardan ilk 11'e dönmek için vites yükseltti.Bu sezon sahaya çıktığı 3 maçta da oyuna sonradan dahil olan Icardi için sarı-kırmızılı kurmaylar flaş bir karar aldı.Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray yönetimi Mauro Icardi'nin 2026 yılının Haziran ayında bitecek olan sözleşmesini bu sezonun devre arasında uzatma kararı aldı.32 yaşındaki golcü geçen sezon UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında iç sahada Tottenham'a karşı oynanan maçın 85. dakikasında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.2022/2023 sezonu başında PSG'den kiralanan ve takip eden sezon 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 32 yaşındaki golcü sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 90 maçta 63 gollük katkı sağladı. Arjantinli, arkadaşlarına da 20 kez gol pası verdi.Icardi'nin güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro civarında.