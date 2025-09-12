  • USD: 41,21 - 41,28
Fırtına Büyük Maçlarda Kayıp! 'Son 9 Maç...'

Fatih Tekke yönetiminde sezon başlangıcıyla dikkat çeken bordo-mavililer, Fenerbahçe maçına odaklandı. Derbilerde aldığı başarısız sonuçları unutturmak isteyen Trabzonspor, galibiyet hasretine son vermek istiyor.

12.09.2025
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da gözler maç saatine çevrildi. Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı 2024 ve 2025 yıllarında maç kazanamayan Trabzonspor, sarı-lacivertliler karşısında hafta sonu oynayacağı müsabakada bu hasretini sonlandırmak için sahaya çıkacak.

DEPLASMANDA PUAN ALMAK İSTİYOR

Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligin ilk 4 haftasında yenilgi almayan bordo-mavililer 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan elde etti. Zirvedeki iddiasını sürdürmek isteyen Karadeniz ekibi, zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor.

SON 9 MAÇI KAZANAMADI

Trabzonspor; İstanbul ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 9 maçı kazanamadı. En son 4 Kasım 2023'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden bordo-mavililer, daha sonra üç büyüklerle oynadığı müsabakalarda galibiyet elde edemedi.

8 MAĞLUBİYET YAŞADI

Karadeniz temsilcisi; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Üç büyüklere karşı olan kazanamama serisini Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sonlandırmak isteyen Trabzonspor, bu sezon hem taraftarının güvenini pekiştirmeyi hem de zirve yarışındaki iddiasını ortaya koymayı hedefliyor.

