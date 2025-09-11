  • USD: 41,21 - 41,29
Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten anlamlı sponsorluk anlaşması

Sakaryaspor Kulübü ile Sarıyer İçecek arasında önemli bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer İçecek, kulübün 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru oldu.

Sakaryaspor Kulübü ile Sarıyer İçecek arasında önemli bir sponsorluk anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Sarıyer İçecek, kulübün 2025–2026 sezonunda forma kol sponsoru oldu. Böylece Sarıyer İçeceğin lezzetleri, köklü Sakaryaspor camiası ve şehrin güçlü taraftarıyla buluşmuş oldu.

“Bu iş birliği Sakaryaspor için büyük bir değer”

Sakaryaspor Başkanı Muhammet Kıratlı, anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sarıyer İçecek’in Sakarya’da üretim yapıyor olması ve şehrimizle bütünleşmiş bir marka kimliği taşıması bu anlaşmayı daha da anlamlı kılıyor. Bu destek sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda Sakarya’ya ve Sakaryaspor’a olan inançlarının da göstergesidir. Bu iş birliğiyle birlikte hem saha içinde hem de saha dışında daha güçlü bir kulüp olacağımıza inanıyoruz. Şahsım ve yönetim kurulum adına Sarıyer İçecek ailesine teşekkür ederim.”

“Tribünlerinden yetiştiğimiz kulübe destek vermek onur verici”

Sarıyer İçecek Medya İletişim Müdürü Hüseyin Karadayı ise anlaşmanın anlamını şu sözlerle aktardı:

Sakaryaspor, sadece bir futbol kulübü değil; çocukluğumuzun, gençliğimizin, tribün kültürümüzün ve şehrimizin en önemli değerlerinden biridir. Üretimini Sakarya’da gerçekleştiren bir marka olarak bu şehrin kulübüne destek olmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Tribünlerinden yetiştiğimiz bu kulübe bugün markamızla katkı sağlayabilmek çok kıymetli. Sakaryaspor’un muhteşem taraftarıyla buluşmak, Sarıyer İçecek’in lezzetlerini şehrimizin kalbiyle bir araya getirmek bizleri onurlandırıyor. Biz bu birlikteliğin yalnızca bu sezon değil, uzun yıllar sürecek kalıcı bir iş birliğinin başlangıcı olmasını temenni ediyoruz. Takımımıza yeni sezonda üstün başarılar diliyoruz.

