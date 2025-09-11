  • USD: 41,21 - 41,29
Onana Trabzon Yolunda! Geliyor...

Trabzonspor'un Manchester United'tan kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Türkiye'ye geliyor.

Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleyi Andre Onana'ya emanet etmeye hazırlanıyor. Kamerunlu file bekçisi, imza atmak üzere Trabzon'a doğru yola çıktı.

Başarılı kaleci, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak ve takım antrenmanlarına katılacak.

29 yaşındaki deneyimli kaleci, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde lk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.

Meteoroloji Açıkladı! Yağmur var...

Apple Resmen Duyurdu! O Model Artık Satılmayacak...

Ankara'da yeni nesil mezar anlayışı: QR kodlu mezarlara ilgi artıyor

TOGG Yapay Zeka İle Buluştu! İşte Detaylar...

İrlanda'da doktor yerine Chat GPT'ye güvendi: Ölmek üzere olduğu ortaya çıktı

iPhone 17 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı: iPhone 17 Air Dikkat Çekiyor

