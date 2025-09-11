Onana Trabzon Yolunda! Geliyor...
Trabzonspor'un Manchester United'tan kadrosuna kattığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana, Türkiye'ye geliyor.
Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferinin ardından kaleyi Andre Onana'ya emanet etmeye hazırlanıyor. Kamerunlu file bekçisi, imza atmak üzere Trabzon'a doğru yola çıktı.
Başarılı kaleci, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak ve takım antrenmanlarına katılacak.
29 yaşındaki deneyimli kaleci, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde lk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.
Başarılı kaleci, sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak ve takım antrenmanlarına katılacak.
29 yaşındaki deneyimli kaleci, Teknik Direktör Fatih Tekke'nin görev vermesi halinde lk Süper Lig maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak.