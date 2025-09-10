  • USD: 41,19 - 41,27
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Onana Yetişiyor! Derbide Sahada...

Trabzonspor, Manchester United’ın dünyaca ünlü kalecisi Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Kamerunlu file bekçisinin yarın Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor. Bordo-mavililer, Onana’nın hafta sonundaki Fenerbahçe derbisinde forma giyebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Ekleme: 10.09.2025 - 13:17 Güncelleme: 10.09.2025 - 13:24 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: CNN Turk
Trabzonspor, kaleci pozisyonunu güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Manchester United’ın 29 yaşındaki başarılı kalecisi Andre Onana ile kiralık transfer için görüşmeler tamamlandı ve anlaşma sağlandı. Kulüpten alınan bilgilere göre, Onana yarın (Perşembe) Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerini tamamlayacak. Ardından, sezon sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi, yıldız kalecinin lisans işlemlerini Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

DERBİYE YETİŞECEK Mİ?

Onana’nın Fenerbahçe derbisinde sahada yer alması durumunda, bu transfer Trabzonspor’un sezonun en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Kamerunlu kalecinin tecrübesi, top tekniği ve büyük maçlardaki etkileyici performansı, bordo-mavili ekibin kalesine önemli bir güven katacak. Trabzonspor, bu transferle şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirmeyi planlıyor.
Meteoroloji Uyardı! Bu Bölgeler Dikkat...

WhatsApp eski güvenlik şefi Meta'ya dava açtı

Vergi sistemi tamamen değişiyor...

İrlanda'da doktor yerine Chat GPT'ye güvendi: Ölmek üzere olduğu ortaya çıktı

Islak bezinizi sakın musluğun üzerine asmayın! Ölümcül hastalıkların sebebi mutfaktaki bu hatada gizli…

iPhone 17 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı: iPhone 17 Air Dikkat Çekiyor

