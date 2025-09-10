Onana Yetişiyor! Derbide Sahada...

Trabzonspor, Manchester United’ın dünyaca ünlü kalecisi Andre Onana’yı kiralık olarak kadrosuna katmak için anlaşmaya vardı. Kamerunlu file bekçisinin yarın Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi planlanıyor. Bordo-mavililer, Onana’nın hafta sonundaki Fenerbahçe derbisinde forma giyebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Trabzonspor, kaleci pozisyonunu güçlendirmek adına önemli bir adım attı. Manchester United’ın 29 yaşındaki başarılı kalecisi Andre Onana ile kiralık transfer için görüşmeler tamamlandı ve anlaşma sağlandı. Kulüpten alınan bilgilere göre, Onana yarın (Perşembe) Türkiye’ye gelerek sağlık kontrollerini tamamlayacak. Ardından, sezon sonuna kadar geçerli olacak kiralık sözleşmenin imzalanması bekleniyor. Trabzonspor yönetimi, yıldız kalecinin lisans işlemlerini Fenerbahçe ile oynanacak kritik derbi maçına yetiştirmeyi hedefliyor.



DERBİYE YETİŞECEK Mİ?



Onana’nın Fenerbahçe derbisinde sahada yer alması durumunda, bu transfer Trabzonspor’un sezonun en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak kayıtlara geçecek. Kamerunlu kalecinin tecrübesi, top tekniği ve büyük maçlardaki etkileyici performansı, bordo-mavili ekibin kalesine önemli bir güven katacak. Trabzonspor, bu transferle şampiyonluk yarışındaki iddiasını daha da güçlendirmeyi planlıyor.