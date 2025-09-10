Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı! Cimbom'a Geliyor...

Galatasaray'da milli aranın ardından 5. haftada oynanacak Eyüpspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi deplasmanında oynanacak Frankfurt maçı öncesi, 5'te 5 yaparak moralli gitmek istiyor.Öte yandan Galatasaray cephesinde, Victor Osimhen'in sakatlığı teknik direktör Okan Buruk'u zorluyor.Buruk'un Eyüpspor maçında Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai üçlüsünden birini tercih etmesi bekleniyor.Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da Icardi ve Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir forvet arayışı söz konusu.Cimbom'un Mallorca'da forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi radarına aldığı öğrenildi.İspanyol ekibinin santrfor pozisyonundaki yoğunluk nedeniyle Muriqi'in satışına sıcak bakabileceği belirtildi.31 yaşındaki Kosovalı yıldız için sarı-kırmızılıların kiralama yöntemi üzerinde durduğu ifade edildi.2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen Vedat Muriqi, gösterdiği performansın arıdndan 21 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.1.94 boyundaki sol ayaklı golcü, 2022 Ocak ayından bu yana ise LaLiga ekibinde forma giyiyor.Geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi, bu sezona da Real Madrid deplasmanında attığı golle başladı.