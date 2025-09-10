  • USD: 41,19 - 41,27
Fenerbahçe'nin Eski Yıldızı! Cimbom'a Geliyor...

Yaz transfer döneminin bitmesine 2 gün kala, Galatasaray için flaş bir gelişme meydana geldi. Sarı-kırmızılıların, Fenerbahçe'nin eski yıldızını radarına aldığı aktarıldı.

Ekleme: 10.09.2025 - 11:42 Güncelleme: 10.09.2025 - 11:47 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Sabah
Galatasaray'da milli aranın ardından 5. haftada oynanacak Eyüpspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi deplasmanında oynanacak Frankfurt maçı öncesi, 5'te 5 yaparak moralli gitmek istiyor.

GOLCÜ BELİRSİZLİĞİ

Öte yandan Galatasaray cephesinde, Victor Osimhen'in sakatlığı teknik direktör Okan Buruk'u zorluyor.

Buruk'un Eyüpspor maçında Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai üçlüsünden birini tercih etmesi bekleniyor.

VEDAT MURIQI BOMBASI

Öte yandan Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'da Icardi ve Osimhen'in arkasında yedek bekleyecek bir forvet arayışı söz konusu.

Cimbom'un Mallorca'da forma giyen Kosovalı golcü Vedat Muriqi radarına aldığı öğrenildi.

KİRALAMA SEÇENEĞİ

İspanyol ekibinin santrfor pozisyonundaki yoğunluk nedeniyle Muriqi'in satışına sıcak bakabileceği belirtildi.

31 yaşındaki Kosovalı yıldız için sarı-kırmızılıların kiralama yöntemi üzerinde durduğu ifade edildi.

LAZIO'YA TRANSFER OLMUŞTU

2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasını giyen Vedat Muriqi, gösterdiği performansın arıdndan 21 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olmuştu.

1.94 boyundaki sol ayaklı golcü, 2022 Ocak ayından bu yana ise LaLiga ekibinde forma giyiyor.

9 GOLLÜK KATKI

Geçtiğimiz sezon 31 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergileyen Vedat Muriqi, bu sezona da Real Madrid deplasmanında attığı golle başladı.
WhatsApp eski güvenlik şefi Meta'ya dava açtı

Vergi sistemi tamamen değişiyor...

İrlanda'da doktor yerine Chat GPT'ye güvendi: Ölmek üzere olduğu ortaya çıktı

Islak bezinizi sakın musluğun üzerine asmayın! Ölümcül hastalıkların sebebi mutfaktaki bu hatada gizli…

iPhone 17 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı: iPhone 17 Air Dikkat Çekiyor

