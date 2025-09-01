  • USD: 40,94 - 41,02
Kerem Aktürkoğlu evine döndü! Sansasyonel açıklama...

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan milli futbolcu Galatasaray'ı kızdıracak sözler sarf etti.

Ekleme: 1.09.2025 - 11:05 Güncelleme: 1.09.2025 - 11:16 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Haber7
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli takımda Kerem Aktürkoğlu ve yönetici Hakan Safi, havalimanından açıklamalar yaptı.

"KEREM BİZİ ÇOK İSTEDİ"

Kerem transferi hakkında konuşan Hakan Safi, "Sabah erken saatlerde gittik Lizbon'a. Orada bir bekleyişimiz oldu. Kerem ile buluştuk. Yazılar geldi. Yola çıktık. Yorucu bir gün oldu. Bugün Fenerbahçemiz'e, memleketimize kavuştu. Uzun süredir Kerem ile ilgileniyoruz. Biz Kerem'i çok istedik, ben çok istedim, Kerem bizi daha çok istedi. Bir şekilde gitti geldi gitti geldi, kendisi de ne kadar güzel karakterli olduğunu, memleket sevdalısı olduğunu, çocukluk aşkını gördüm." dedi.

Kerem Aktürkoğlu evine döndü! Sansasyonel açıklama...

"KEREM WİNNER BİR OYUNCU"

Fenerbahçe yöneticisi Safi, "Kerem Aktürkoğlu çok güzel bir oyuncu, karakterli bir oyuncu, winner bir oyuncu. Kendisini biliyoruz. Benfica'da daha da üstüne koydu. Takımında yıldız olmuş oyuncunun transferi kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.

Hakan Safi ayrıca "Birkaç kişiye birkaç bir şeyler söylemem gerekiyor. Bugün tatsızlık olmasın diye söylemiyorum. Bugün neşemizi, mutluluğumuzu paylaşalım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Hakan Safi'den sonra sözü alan Kerem Aktürkoğlu ise transfer sürecinin zorlu olduğundan bahsederek şunları kaydetti:

"Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun."

Kerem Aktürkoğlu evine döndü! Sansasyonel açıklama...

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Milli yıldız sözlerinin devamında ise Galatasaraylı taraftarların tepkisini çeken sözler kullandı. "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim." diyen Kerem, "Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kerem'in özellikle 'Türkiye'nin en şerefli kulübüne geldim' sözü sosyal medyada geceye damgasını vurdu. Galatasaraylı birçok taraftar ve spor basının önemli isimleri milli futbolcuya bu açıklama dolayısıyla sert eleştiriler yöneltti.
İstanbullular dikkat! O yollar kapalı olacak

WhatsApp'ınız tehlikede olabilir! Güvenlik açığı tespit edildi

Salgın ülkeyi felç etti! Dünyanın en bulaşıcı hastalıklarından biri

Karanlık madde avı! Bilim insanları çalışıyor...

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

