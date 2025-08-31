Trabzonspor'da parola:Galibiyet! Mutlak 3 puan...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam Papara Park'ta Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 21.30'da başlayacak ve karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yeni sezona fırtına gibi giren bordo-mavililer, ilk hafta sahasında Kocaelispor'u, ikinci haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı ve üçüncü hafta evinde Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 9 puan topladı.Trabzonspor, evinde ağırlayacağı Samsunspor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Bordomavililerde sakatlığı bulunan Anthony Nwakaeme bu maçta forma giyemeyecek. Trabzonspor ile Samsunspor, bu akşam ligde 55. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 54 karşılaşmada bordo-mavililer büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, 32 galibiyet elde ederken, Samsunspor 11 kez kazandı. 11 maç berabere bitti.Trendyol Süper Lig'de Samsunspor'u konuk edecek Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı. Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve taktik çalışması gerçekleştirdi.Teknik Direktör Fatih Tekke, Samsunspor maçından galibiyetle ayrılması halinde, antrenörlük kariyerinin en uzun galibiyet serisini elde edecek. Tekke, bordo-mavili takımda geçtiğimiz sezonun son haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 ve bu sezonun ilk 3 haftasında Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u 1-0'lık skorlarla mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisi elde etti. Başarılı çalıştırıcı, Samsunspor'u da yenip 5 maçlık kariyer rekoru hedefliyor.Bordo-mavili takımın teknik ekibi Samsunspor maçı öncesi detaylı bir çalışma hazırladı. Samsunspor'un bugüne kadar ligde oynadığı maçlarının yanı sıra hafta içerisinde Avrupa Ligi play-off turundaki Panathinaikos mücadelesi de yakından takip edildi. Trabzonspor teknik ekibinin bu maçla ilgili aldığı notları oyunculara aktardığı ve özellikle son oynanan Antalyaspor maçının ikinci yarısındaki oyun dalgalanmasıyla ilgili futbolculara özel uyarıların yapıldığı öğrenildi.