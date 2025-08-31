Cimbom dolu dizgin! Kayıpsız aslan...

Galatasaray, sahasında ağırladığı Rizespor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki dördüncü maçını da kazandı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda goller; Davinson Sanchez, Osimhen ve Icardi'den geldi.