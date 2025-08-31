Cimbom dolu dizgin! Kayıpsız aslan...
Galatasaray, sahasında ağırladığı Rizespor'u 3-1 mağlup ederek Süper Lig'deki dördüncü maçını da kazandı ve liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda goller; Davinson Sanchez, Osimhen ve Icardi'den geldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. RAMS Park'taki maçta hakem Ali Yılmaz görev aldı.
Sarı-kırmızılılar, mücadeleyi Davinson Sanchez, Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin golleriyle 3-1 kazandı ve puanını 12 yaptı.
