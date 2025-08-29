  • USD: 40,97 - 41,05
  • EURO: 47,74 - 47,83
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

KOVULDU! Fenerbahçe yönetimi kararı verdi...

Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ekleme: 29.08.2025 - 10:51 Güncelleme: 29.08.2025 - 10:55 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: NTV
Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti.

Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için

verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."

KOVULDU! Fenerbahçe yönetimi kararı verdi...

SON BASIN TOPLANTISINDA NE DEDİ?

Mourinho, Benfica maçının ardından Lizbon'da şu açıklamayı yapmıştı:

"Herhangi bir favori göstermeden sahaya kendimizi adayacağımızı söylemiştim. Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım. Bunları söylemiştim. Tabii ki galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettiğimizi söyleyebilirim. Birinci maçta her iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. İkinci yarıda belki biraz daha iyiydik. Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik."


Emine Erdoğan'dan teknofest paylaşımı...
İzmir'de vahşet! Yok artık dedirten olay...
Yine Chp yine skandal! Bu kaç oldu?
Motokuryeye dehşeti davası başladı: Tutuklu sürücüden “can güvenliği” savunması
İşsizlik oranı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın makalesi, Nikkei Shimbun gazetesinde yayınlandı
Bakanlık düğmeye bastı! Et ithalatını önleyecek proje
Meclis Gazze için olağanüstü toplanıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan'da önemli mesajlar: Savunma Sanayiimiz her alanda destan yazıyor
Erdoğan Zelensky görüşmesi! Gündemde ne var?
Milli İHA’lar Aksungur ve Akıncı Afyon semalarında
Ünlü iş insanı yoğun bakımda! Kızı paylaştı...
MSB son dakika duyurdu: Teslimatlar tamamlandı!
Kiev'de uyku yok! Putin durmadı...
Bakan Bolat: Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rekoru kırıldı
Memura üçlü zam! Açıklandı...
Sosyal medyada büyük tepki topladı: Çamlıca Cami avlusunda ahlaksız görüntüler
Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e yanıt: Üslubu siyaset alanının dışına çıkmıştır
Elektrik üretiminde rekor kırıldı! Bakan Bayraktar açıkladı: Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü
DEM Parti heyeti yeniden İmralı yolunda
Marmara ve Ege'de fırtına: Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

Marmara ve Ege'de fırtına: Rüzgarın hızı 60 kilometreyi bulacak

İş insanı Halit Yukay ile çarpışmıştı! Arel-7 gemisi hakkında çarpıcı iddia: Kaptan dümeni bırakıp mangal yapmış!

İş insanı Halit Yukay ile çarpışmıştı! Arel-7 gemisi hakkında çarpıcı iddia: Kaptan dümeni bırakıp mangal yapmış!

Bakan Duyurdu! Hapis cezası yolda...

Bakan Duyurdu! Hapis cezası yolda...

İsrail'in kuklaları! Devler diz çöktü...

İsrail'in kuklaları! Devler diz çöktü...

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı