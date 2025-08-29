KOVULDU! Fenerbahçe yönetimi kararı verdi...

Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.Sarı lacivertlilerde 62 maça çıkan Mourinho, 2.02'lik ortalama elde etmişti.Fenerbahçe, Mourinho yönetiminde son olarak Benfica'ya yenilmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmişti.Sarı lacivertlilerden yapılan açıklama şöyle:"Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız içinverdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz."Mourinho, Benfica maçının ardından Lizbon'da şu açıklamayı yapmıştı:"Herhangi bir favori göstermeden sahaya kendimizi adayacağımızı söylemiştim. Benfica daha güçlü, daha tecrübeli, elinde farklı çözümler olan bir kulüp. Bu tarz maçları da bilen bir takım. Bunları söylemiştim. Tabii ki galip gelemememizin üzüntüsü içindeyiz ama bizden daha iyi bir takıma kaybettiğimizi söyleyebilirim. Birinci maçta her iki takım da eşitti, bu maçta ise Benfica daha iyiydi. İkinci yarıda belki biraz daha iyiydik. Maçı kontrol ettiğimiz esnada 10 kişi kaldık. Bu dakikadan sonra da oyunu kaybettik."