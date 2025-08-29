Aday kadromuz açıklandı! İşte o isimler...

A Milli Takımımızın, Gürcistan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu."Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 Eylül'de deplasmanda Gürcistan ve 7 Eylül'de ise Konya'da İspanya ile oynayacak.A Millî Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.A Millî Takımımız, 3 Eylül Çarşamba günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 16.00'da Gürcistan maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Tiflis'e gidecek.Ay-Yıldızlılar, Tiflis'e varışı takiben Gürcistan-Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Boris Paichazde Ulusal Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, stadyumda saat 20.00'de (TSİ 19.00) basın toplantısı düzenleyecek.