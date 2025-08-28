Leroy Sane'ye büyük şok ! Eski hocasından skandal sözler...
Galatasaray'ın yeni yıldızı Leroy Sane, Kayserispor'a karşı gösterdiği performansla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Gelecek hafta oynanacak milli maçlar öncesi Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Sane kararını açıkladı. Alman teknik adam, Süper Lig hakkında skandal sözler kullandı. İşte haberin detayları...
Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçta yeni transferlerden Leroy Sane, 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.
Sarı-kırmızılı takımın yıldızı, gösterdiği performansla takımının zorlu deplasmanda galip gelmesinde önemli bir rol oynadı.
MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMADI
Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.
NAGELSMANN AÇIKLAMA YAPTI
Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, aday kadronun duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"DÜŞÜK SEVİYELİ BİR LİGDE"
Nagelsmann, "Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor.
"MAJOR LİGLERDE OYNAMIYOR"
Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucize beklemiyorum. Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık.
Sarı-kırmızılı takımın yıldızı, gösterdiği performansla takımının zorlu deplasmanda galip gelmesinde önemli bir rol oynadı.
MİLLİ TAKIM KADROSUNA ALINMADI
Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.
NAGELSMANN AÇIKLAMA YAPTI
Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, aday kadronun duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu.
"DÜŞÜK SEVİYELİ BİR LİGDE"
Nagelsmann, "Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor.
"MAJOR LİGLERDE OYNAMIYOR"
Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucize beklemiyorum. Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık.