Leroy Sane'ye büyük şok ! Eski hocasından skandal sözler...

Galatasaray'ın Kayserispor'u 4-0 mağlup ettiği maçta yeni transferlerden Leroy Sane, 1 gol 1 asistle yıldızlaştı.Sarı-kırmızılı takımın yıldızı, gösterdiği performansla takımının zorlu deplasmanda galip gelmesinde önemli bir rol oynadı.Dünya Kupası Elemeleri'nde Slovakya ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, aday kadronun duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu.Nagelsmann, "Leroy Sane artık Bundesliga ve diğer üst düzey Avrupa liglerinden biraz daha düşük seviyeli bir ligde oynuyor. Dolayısıyla daha fazlasını yapması gerekiyor.Son maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı ama toparlanması için biraz zamana ihtiyacı var. Mucize beklemiyorum. Sane ile konuştum. Major liglerde oynamıyor artık.