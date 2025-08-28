Fatih Tekke devrimi! Çarpıcı istatistik...

Trabzonspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı. Puanını 9’a çıkaran bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl aranın ardından ligde ilk 3 karşılaşmada gol yemeden sahadan galibiyetle ayrılma başarısı da elde etti.

Süper Lig’de geride kalan 3 haftada oynadığı tüm maçları 1-0’lık skorlarla kazanan Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Puanını 9’a çıkararak maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan bordo mavililer, Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl aranın ardından Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, ayrıca lig tarihinde lige gol yemeden başlamayı başaran 3’üncü takım olarak adını tarihe yazdırdı.Uzun yıllar sonra ilk kez sezona 3 maçta gol yemeden başlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde önemli bir istatistik de yakaladı.Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda çıktığı ilk 3 maçta kalesinde gole geçit vermedi. Milli file bekçisi, kritik kurtarışlarıyla Antalyaspor maçının yanı sıra diğer 2 karşılaşmada da takımının galibiyetinde başrol oynadı.