Fatih Tekke devrimi! Çarpıcı istatistik...

Trabzonspor, Süper Lig’in 3’üncü haftasında sahasında Antalyaspor’u 1-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı. Puanını 9’a çıkaran bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl aranın ardından ligde ilk 3 karşılaşmada gol yemeden sahadan galibiyetle ayrılma başarısı da elde etti.

Ekleme: 28.08.2025 - 11:10 Güncelleme: 28.08.2025 - 11:15 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: CNN Turk
Süper Lig’de geride kalan 3 haftada oynadığı tüm maçları 1-0’lık skorlarla kazanan Trabzonspor’da yüzler gülüyor. Puanını 9’a çıkararak maç fazlasıyla ikinci sırada yer alan bordo mavililer, Fatih Tekke yönetiminde 39 yıl aranın ardından Süper Lig'de ilk 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, ayrıca lig tarihinde lige gol yemeden başlamayı başaran 3’üncü takım olarak adını tarihe yazdırdı.

Uzun yıllar sonra ilk kez sezona 3 maçta gol yemeden başlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde önemli bir istatistik de yakaladı.

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda çıktığı ilk 3 maçta kalesinde gole geçit vermedi. Milli file bekçisi, kritik kurtarışlarıyla Antalyaspor maçının yanı sıra diğer 2 karşılaşmada da takımının galibiyetinde başrol oynadı.
Meteoroloji: Sekiz ilde sağanak yağış bekleniyor

Apple'dan yepyeni hamle! Yeni görüntüler yayınlandı

O özellik TikTok'a rakip! Instagram'da yeni dönem...

ChatGPT’nin ölümcül tavsiyesi: 16 yaşındaki genç hayatına son verdi! Ailenin açtığı dava tarihe geçti

Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Konya'da 80 yıllık kuyu kurudu

