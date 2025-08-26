  • USD: 40,94 - 41,02
Galatasaray’dan Kaleye Dev Yatırım: 40 Milyon Euroluk Transfer Yolda!

Trendyol Süper Lig’e fırtına gibi başlayan Galatasaray, hem ligde hem Avrupa’da zirve hedefiyle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son 3 sezonda şampiyonluğu kimseye kaptırmayan sarı-kırmızılılar, bu sezon da 3 maçta 3 galibiyet ve sıfır golle göz kamaştırıyor. Şampiyonlar Ligi öncesi kaleye dünyaca ünlü bir ismi transfer etmek isteyen yönetim, 40 milyon euro'luk dev bir operasyon için düğmeye bastı.

Ekleme: 26.08.2025 - 11:41 Güncelleme: 26.08.2025 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray’da Gözler Bu Transferde!

Şampiyonluk serisini sürdürmek ve Avrupa’da ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, kaleci transferi için adeta tüm imkanlarını seferber etti. Yönetimin radarında, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de ilgisini çeken, tecrübesi ve refleksleriyle fark yaratan dünya çapında bir yıldız var.

Transferin toplam maliyetinin 40 milyon euroyu bulması bekleniyor. Bu rakam, Galatasaray tarihinin en pahalı kaleci transferlerinden biri olabilir. Oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşma sağlandığı, kulübüyle de görüşmelerin son aşamaya geldiği öğrenildi. Artık gözler, başkan Dursun Özbek’in vereceği son kararda. Özbek’in onay vermesi durumunda transferin birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

Savunma Duvarı Örüldü

Yeni sezona harika bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’de ilk 3 haftayı gol yemeden tamamlayarak savunma performansıyla da dikkat çekti. Okan Buruk’un öğrencileri, kaleyi daha da sağlama almak ve Avrupa’da güven veren bir yapı oluşturmak adına bu takviyeyi büyük önemsiyor.

Son Detaylar Masada

Galatasaraylı kurmayların, oyuncunun menajeriyle İstanbul’da bir araya geldiği ve ödeme planı ile bonus detayları üzerinde çalışıldığı öğrenildi. Eğer başkan Özbek son pürüzleri çözüp onayı verirse, Galatasaray taraftarı bu transferle birlikte sadece Süper Lig'de değil, Avrupa sahnesinde de dev bir ses getirecek.
2025–2026 Üniversite Kayıt Takvimi Açıklandı: e-Kayıt o tarihte başlıyor

Sürücüler dikkat: Bu yol 2 ay boyunca kapalı kalacak

Naci Görür'den deprem fırtınasının ardından sitem dolu sözler: Yeter artık!

Edirne'de kuraklık nedeniyle kuruyan gölde çatlaklar

Uzmanlar uyarıyor! Yeterince su içmiyorsanız...

Konya'da 80 yıllık kuyu kurudu

