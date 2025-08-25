Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi!

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da dünkü maçın kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da dünkü maçın kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.A Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, takımla birlikte bugün gerçekleşen rejenerasyon antrenmanına katıldı ve takımla birlikte çalıştı.ADI NEOM'LA ANILIYORMilli oyuncunun son zamanlarda NEOM SC'ye transferi konuşulurken menajerinden ve kulüpten transfer iddialarına yönelik karşılıklı açıklamalar gelmişti.