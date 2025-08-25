  • USD: 40,85 - 40,92
  • EURO: 47,37 - 47,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi!

Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da dünkü maçın kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Ekleme: 25.08.2025 - 13:31 Güncelleme: 25.08.2025 - 13:34 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da dünkü maçın kadrosunda yer almayan Barış Alper Yılmaz'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, takımla birlikte bugün gerçekleşen rejenerasyon antrenmanına katıldı ve takımla birlikte çalıştı.

ADI NEOM'LA ANILIYOR

Milli oyuncunun son zamanlarda NEOM SC'ye transferi konuşulurken menajerinden ve kulüpten transfer iddialarına yönelik karşılıklı açıklamalar gelmişti.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi!
Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem: Düzenleme ne zaman uygulamaya konulacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
İzmir'in kokusunu sorgulayan kadına yorum yağdı: Biz böyle seviyoruz
Bakan Uraloğlu duyurdu! Ulaşım ücretsiz oluyor...
İETT otobüsü yine arızalanıp yolda kaldı
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA! Hakem Heyeti'nden karar çıktı mı? İşte detaylar...
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı “CHP’li yönetim görevini yapmıyor, körfez can çekişiyor”
Milyonlarca öğrenci bekliyordu... YKS 2025 Yerleştirme Sonuçları Açıklandı mı?
CHP’de kurultay kazanı kaynıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun ’15 Eylül’ planları
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e tepki: Fitne rüzgarının ehemmiyeti yok
Yunan basınından itiraf! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamleleri Atina’yı gölgede bıraktı
Mavi Vatan’da TEKNOFEST coşkusu! Milli şölen başlıyor
CHP’de belediye operasyonu büyüyor! 50 belediye daha gündemde
Bakan Uraloğlu açıkladı! 30 yılda 147,6 milyar lira kazanç
Enerji filosu genişliyor! Karadeniz'deki üretim 2028'de 4 katına çıkacak
Merkez Bankası duyurdu! O banka hesapları tarihe karışıyor
Finansal istikrar daha da güçlenecek! Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
Türkiye-Tunus ekonomik ilişkileri güçleniyor! Ticarette yüzde 26,1’lik artış
Devlet hastanelerinde yeni dönem başlıyor! Mesai saatleri değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Zafer Yolculuğu' paylaşımı! 'Caydırıcı gücün teminatı'
Deniz keyfi kabusa döndü! Kaşıntı ve yanmanın sebebi ortaya çıktı

Deniz keyfi kabusa döndü! Kaşıntı ve yanmanın sebebi ortaya çıktı

Uzmanlar uyarıyor! Yeterince su içmiyorsanız...

Uzmanlar uyarıyor! Yeterince su içmiyorsanız...

Sapanca Gölü’nde yakaladı! Öpüp suya geri bıraktı

Sapanca Gölü’nde yakaladı! Öpüp suya geri bıraktı

Bu üç cihazı fişten çekin! Kapatmak yetmiyor, faturayı uçuruyor

Bu üç cihazı fişten çekin! Kapatmak yetmiyor, faturayı uçuruyor

Bilim tarafından kanıtlandı! Hafızanız böyle güçlenecek

Bilim tarafından kanıtlandı! Hafızanız böyle güçlenecek

İstanbul'da dere yatağındaki kirlilik tepki çekti

İstanbul'da dere yatağındaki kirlilik tepki çekti