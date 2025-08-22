Fenerbahçe için bomba iddia! Tarihi bonservis gözden çıkarıldı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 12 yıl aranın ardından play-off mücadelesi veren Fenerbahçe, sahasında Benfica ile 0-0 berabere kaldı.Adını Devler Ligi'ne yazdırmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'de de şampiyonluk hasretini dindirme amacında.TRANSFERDE HAREKETLİ SAALTERKanarya'da kadro planlaması da tüm hızıyla sürerken, transfer operasyonunda hareketli saatler yaşanıyor.Salzburg'dan Dorgeles Nene'yi transfer eden sarı-lacivertli ekip, West Ham United forması giyen Edson Alvarez'i de mutlu sona ulaştı.SÜRPRİZ İDDİAYeni sezonda Manchester United ile yollarını ayırması beklenen Antony için bomba bir iddia gündeme geldi.ESPN'de geçen habere göre Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki kanat oyuncusunu transfer etmek için harekete geçtiği iddia edildi.45 MİLYON ÖDEMEYE HAZIRYapılan haberde sarı-lacivertli ekibin, Brezilyalı yıldız için istenen 45 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.İngiliz devinin, Fenerbahçe'nin bu yaklaşımı sonrası görüşmelerin ilerletilmesi ve transferin sonuçlandırılması konusunda oldukça istekli olduğu aktarıldı.TEKLİFLERİ GÖRMEK İSTİYORAncak Antony'nin Süper Lig'e gitmeye henüz ikna olmadığı ve diğer teklifleri de görmek istediği ifade edildi.Brezilyalı futbolcu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında Real Betis'e kiralanmıştı. İspanyol ekibi, Antony'i yeniden kiralama arzusunda.KİRALIK TEKLİFLERE YANIT YOKBaşarılı oyuncuya Brighton, Bayer Leverkusen ve Benfica'nın da talip olduğu ancak yapılan kiralık tekliflere yanıt bulamadıkları belirtildi.95 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU25 yaşındaki Antony, 2022 yazında Ajax'tan 95 milyon Euro karşılığında Manchster United'a transfer olmuştu. Brezilyalı burada toplam 96 maça çıktı ve 12 gol atıp 5 asist kaydetti.