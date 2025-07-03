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Diogo Jota Neden Öldü? Liverpool Futbolcusu Diogo Jota Öldü mü? Diego Jota Kimdir, Hangi Arabayla Kaza Yaptı? Kaç Çocuğu Vardı, Eşi Kimdi? Diogo Jota Saat Kaçta Öldü?

Liverpool futbolsuu Diogo Jota, öldü mü? Diogo Jota hangi arabayla kaza yaptı? Spor dünyasını yakından ilgilendiren bu olayla ilgili en çok merak edilenler arasında “Diogo Jota kimdir? Diogo Jota öldü mü? Kaç yaşındaydı?” gibi sorular yer alıyor. Diogo Jota’nın hayatı ve diğer tüm detaylar haberimizde...

Ekleme: 3.07.2025 - 14:18 Güncelleme: 3.07.2025 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Diogo Jota Kimdir?

Tam adı: Diogo José Teixeira da Silva
Doğum tarihi: 4 Aralık 1996
Doğum yeri: Porto, Portekiz
Boyu: 1.78 m
Mevki: Forvet
Oynadığı takımlar: Paços de Ferreira, Atlético Madrid, Porto (kiralık), Wolverhampton, Liverpool FC
Milli takım kariyeri: Portekiz A Milli Takımı – 49 maç, 14 gol

Diogo Jota Neden Öldü? Liverpool Futbolcusu Diogo Jota Öldü mü? Diego Jota Kimdir, Hangi Arabayla Kaza Yaptı? Kaç Çocuğu Vardı, Eşi Kimdi? Diogo Jota Saat Kaçta Öldü?

Diogo Jota Neden Öldü?

Diogo Jota'nın ölüm nedeni trafik kazası olarak açıklandı. 3 Temmuz 2025 tarihinde sabaha karşı, İspanya'nın Zamora bölgesinde A-52 otoyolunda geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Kazada Jota'nın kardeşi André Silva da hayatını kaybetti.

Diogo Jota Neden Öldü? Liverpool Futbolcusu Diogo Jota Öldü mü? Diego Jota Kimdir, Hangi Arabayla Kaza Yaptı? Kaç Çocuğu Vardı, Eşi Kimdi? Diogo Jota Saat Kaçta Öldü?

Diogo Jota Hangi Arabayla Kaza Yaptı?

Diogo Jota ve kardeşi, kazadan önce Lamborghini marka bir spor araçla seyahat ediyordu. Edinilen bilgilere göre araç lastik patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi ve ardından yangın çıktı. Olay yerine gelen ekipler, her iki kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Diogo Jota Neden Öldü? Liverpool Futbolcusu Diogo Jota Öldü mü? Diego Jota Kimdir, Hangi Arabayla Kaza Yaptı? Kaç Çocuğu Vardı, Eşi Kimdi? Diogo Jota Saat Kaçta Öldü?

Diogo Jota Kaçta Öldü?

Kaza saati, yerel saatle 00:30 – 00:40 arasında gerçekleşti. Kazanın ardından otoyolda trafik uzun süre kapalı kaldı.

Diogo Jota Neden Öldü? Liverpool Futbolcusu Diogo Jota Öldü mü? Diego Jota Kimdir, Hangi Arabayla Kaza Yaptı? Kaç Çocuğu Vardı, Eşi Kimdi? Diogo Jota Saat Kaçta Öldü?
Diogo Jota'nın Kaç Çocuğu Vardı? Eşi Kimdi?

Diogo Jota, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rute Cardoso ile 22 Haziran 2025 tarihinde evlenmişti. Henüz evliliklerinin üzerinden yalnızca 11 gün geçmişti. Çiftin üç çocuğu bulunuyordu. Bu trajik kayıp, yalnızca spor camiasını değil, ailesini ve sevenlerini de derinden sarstı.

Diogo Jota Neden Öldü? Liverpool Futbolcusu Diogo Jota Öldü mü? Diego Jota Kimdir, Hangi Arabayla Kaza Yaptı? Kaç Çocuğu Vardı, Eşi Kimdi? Diogo Jota Saat Kaçta Öldü?

Diogo Jota Hangi Başarıları Kazandı?

Liverpool FC formasıyla:

Premier League

FA Cup

EFL Cup (Lig Kupası)

Portekiz Milli Takımı ile:

UEFA Uluslar Ligi (2025 şampiyonu)

Diogo Jota Neden Öldü? Liverpool Futbolcusu Diogo Jota Öldü mü? Diego Jota Kimdir, Hangi Arabayla Kaza Yaptı? Kaç Çocuğu Vardı, Eşi Kimdi? Diogo Jota Saat Kaçta Öldü?

Diogo Jota İçin Neler Yapılacak?

UEFA, 3 ve 4 Temmuz 2025 tarihlerindeki Kadınlar Euro 2025 maçlarında saygı duruşu yapılacağını açıkladı. Ayrıca Liverpool kulübü, Jota'nın anısını yaşatmak için özel bir anma töreni düzenleyecek.

Diogo Jota Neden Öldü? Liverpool Futbolcusu Diogo Jota Öldü mü? Diego Jota Kimdir, Hangi Arabayla Kaza Yaptı? Kaç Çocuğu Vardı, Eşi Kimdi? Diogo Jota Saat Kaçta Öldü?

Diogo Jota'nın Öldüğü Kazanın Detayları

Nedeni: Trafik kazası

Yeri: Zamora, İspanya (A-52 otoyolu)

Saati: 00:30 civarı

Aracı: Lamborghini

Yanında kim vardı?: Kardeşi André Silva (o da hayatını kaybetti)

Eşi: Rute Cardoso

Çocukları: 3

Yaşı: 28

Diogo Jota Neden Öldü? Liverpool Futbolcusu Diogo Jota Öldü mü? Diego Jota Kimdir, Hangi Arabayla Kaza Yaptı? Kaç Çocuğu Vardı, Eşi Kimdi? Diogo Jota Saat Kaçta Öldü?

Diogo Jota'nın Eşi Kimdi?

Diogo Jota, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rute Cardoso ile 22 Haziran 2025 tarihinde sade ama duygusal bir törenle dünya evine girmişti. Çiftin ilişkisi yıllardır sürüyordu ve birlikte üç çocukları vardı.

Rute Cardoso, Jota'nın gençlik yıllarından beri hayatında olan bir isimdi. Portekiz'de tanıştıkları bilinen çift, genellikle özel hayatlarını medyadan uzak tutmayı tercih etse de, düğün sonrası sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar milyonlarca beğeni almıştı.

Diogo Jota'nın ani ölümü, eşi Rute Cardoso'yu ve üç küçük çocuğunu derinden sarstı. Evliliklerinin üzerinden yalnızca 11 gün geçmişti. Bu durum, futbol dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı ve birçok taraftar sosyal medya üzerinden Rute Cardoso'ya taziye mesajları gönderdi.

Diogo Jota Neden Öldü? Liverpool Futbolcusu Diogo Jota Öldü mü? Diego Jota Kimdir, Hangi Arabayla Kaza Yaptı? Kaç Çocuğu Vardı, Eşi Kimdi? Diogo Jota Saat Kaçta Öldü?
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