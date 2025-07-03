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Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! O isime yol göründü

Ciro Immobile ile sözleşme fesih konusunda anlaşma sağlayan Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Immobile sonrası gözden çıkardığı bir isimle daha vedalaşıyor. Beşiktaş, yıldız isimle sözleşme feshi için el sıkıştı.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! O isime yol göründü
Ekleme: 3.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 3.07.2025 - 09:36 / Editör: Ozge Selin
Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, kadro planlamasında radikal adımlar atıyor.

Ciro Immobile ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, bir başka yıldız futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain ile de vedalaşmaya hazırlanıyor.

IMMOBILE'DEN SONRA BİR AYRILIK DAHA

Buna göre Beşiktaş yönetimi, İngiliz oyuncuyla sözleşme feshi için el sıkıştı.

Chamberlain'in sözleşmesi 1.5 milyon euro fesih bedeli ödenerek sonlandırılacak.

Chamberlain'in sözleşmesinde yıllık maaşının 3.2 milyon euro olduğu belirtilirken, bu ayrılık siyah-beyazlı kulübün maaş bütçesinde önemli bir rahatlama sağlayacak.

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! O isime yol göründü

CHAMBERLAIN DE GİDİYOR

Geride kalan sezonda yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle takımda istikrarlı bir şekilde forma giyemeyen Alex Oxlade-Chamberlain'in, önümüzdeki günlerde İstanbul'dan ayrılması bekleniyor.

NE YAPTI?

31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş formasıyla toplamda 50 resmi maça çıktı. Chamberlain, bu maçlarda 5 gol, 1 asistlik katkı verdi.
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