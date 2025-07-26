  • USD: 40,40 - 40,47
  • EURO: 47,42 - 47,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'

Fenerbahçe'de gerçekleştiren Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. Sarı-lacivertlilerde kongre üyeleri mevcut başkan Ali Koç'a adeta ateş püskürdü. Toplantıda yer alan eski başkan Aziz Yıldırım araya girdi.

Ekleme: 26.07.2025 - 15:13 Güncelleme: 26.07.2025 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısına yoğun bir katılım oldu.

Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'

AZİZ YILDIRIM DA KATILDI

Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım salondaki yerine alırken, mevcut başkan Ali Koç yanına gelerek Yıldırım ile tokalaştı.

Fenerbahçe'nin başkanlık için adaylıklarını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran ve Mahmut Uslu da toplantıya katılım sağladı.

İMZA AÇIKLAMASI ORTALIĞI GERDİ

Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda seçim için toplanan geçerli imza sayısını da duyurdu.

Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'

8468 İMZA GEÇERLİ SAYILDI

Toplam imza sayısı 9954 olarak açıklanırken, 1127 imzanın ise 5 farklı nedenle geçersiz sayıldı. Buna göre geçerli imza sayısı 8.468 olarak belirlendi.

Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'

İMZA AÇIKLAMASI KAVGA ÇIKARDI

Öte yandan imza için açıklama yapıldığı esnada salonda tansiyon yükseldi.

Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'

''YETER ARTIK, SİZ KİMSİNİZ!''

Bir kongre üyesi, 'Ben 10 yıldır ağlıyorum kardeşim, çocuklar ağlıyor. Hikaye anlatıyorlar ya 10 yıldır bunları dinliyoruz', 'Siz kimsiniz, yeter artık' diyerek Ali Koç'a isyan etti.

Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'

'YA SUS YA DIŞARI ÇIK'

O esnada Koç, kongre üyesinin bulunduğu bölgeye giderek dışarı çıkartmakla tehdit edip, 'Ya sus ya da dışarı çık' sözlerini sarf etti. Kongre üyesi ise 'Sen mi çıkartacaksın başkan?' sözleriyle tepkisine devam etti.

Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'

AZİZ YILDIRIM ARAYA GİRDİ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım olayın yaşandığı bölgeye gelerek araya girdi.

Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'

DIŞARI ÇIKMASINA ENGEL OLDU

Aziz Yıldırım, tartışmayı devam ettiren Ali Koç'u uyararak ortamı sakinleştirmeye çalıştı.

Yıldırım ayrıca tepki gösteren üyenin salondan çıkartılmasının da önüne geçti.

Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'

MOSTUROĞLU YETKİNER'İ ÇIKARDI

Buna karşın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun aldığı kararla kulübün eski futbolcularından Müjdat Yetkiner, salondan ayrılmak zorunda kaldı.


MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'YPG/PYD' uyarısı! 'Kabul edilemez çirkefliktir'
Türkiye'nin en büyük ihracatı! 48 adet kaan için imzalar atıldı
Orman yangınlarında son durum! 6 ilde 7 yangın...
Terörsüz Türkiye süreci için komisyon kuruluyor! MHP'nin üyeleri belli oldu
Terörsüz Türkiye Komisyonu nasıl olacak? Alınan kararlar yasa teklifine dönüştürülecek
CHP'li başkandan bir skandal daha! Mührü söktü villaya çöktü
Buca Belediyesinde krizler bitmiyor! Önce maaş şimdi de promosyon
Türkiye’nin en zorlu tünellerinden Doğancı trafiğe açıldı! Seyahat süresi 3 dakikaya düştü
Bakan Tunç açıkladı! Orman yangınları soruşturmasında...
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 59 bin 733'e yükseldi
Bakan Şimşek'ten kredi notu yorumu! 'Yeni not artışları gelecek'
Bakan Yerlikaya duyurdu! Organize suç örgütüne operasyon
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!
MHP'li belediye başkanından acı haber! Trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Yerli meteor füzesi geliyor! GÖKBORA için düğmeye basıldı
İyi Partili başkandan çirkin provokasyon! 10 şehidimizin kemiklerini sızlattı
eşil Vatanımız yanıyor! 4 ayrı noktada alevlerle nefes kesen mücadele
Gazzeli dahiye alçak 'Mossad' oyunu! Demir Kubbe'yi hackledi
Turizmin başkentine dev yatırım! Antalya Alanya Otoyolu’nun temeli atıldı
Piyasadan acil toplatılıyor! Bakanlık o ürünün satışını yasakladı
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meta’dan bileklikle bilgisayar kontrolü! Hareketle komut verilecek

Meta’dan bileklikle bilgisayar kontrolü! Hareketle komut verilecek

Koronavirüs gibi geliyor! 119 ülkede görüldü

Koronavirüs gibi geliyor! 119 ülkede görüldü

Valilik duyurdu! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Valilik duyurdu! İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Teknede vahşet! Babasını baygın halde sudan çıkardı

Teknede vahşet! Babasını baygın halde sudan çıkardı

Ağabeyinin mezarında buldu! Hayatının şokunu yaşadı

Ağabeyinin mezarında buldu! Hayatının şokunu yaşadı