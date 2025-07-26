Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'
Fenerbahçe'de gerçekleştiren Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda gergin anlar yaşandı. Sarı-lacivertlilerde kongre üyeleri mevcut başkan Ali Koç'a adeta ateş püskürdü. Toplantıda yer alan eski başkan Aziz Yıldırım araya girdi.
Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısına yoğun bir katılım oldu.
AZİZ YILDIRIM DA KATILDI
Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım salondaki yerine alırken, mevcut başkan Ali Koç yanına gelerek Yıldırım ile tokalaştı.
Fenerbahçe'nin başkanlık için adaylıklarını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran ve Mahmut Uslu da toplantıya katılım sağladı.
İMZA AÇIKLAMASI ORTALIĞI GERDİ
Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda seçim için toplanan geçerli imza sayısını da duyurdu.
8468 İMZA GEÇERLİ SAYILDI
Toplam imza sayısı 9954 olarak açıklanırken, 1127 imzanın ise 5 farklı nedenle geçersiz sayıldı. Buna göre geçerli imza sayısı 8.468 olarak belirlendi.
İMZA AÇIKLAMASI KAVGA ÇIKARDI
Öte yandan imza için açıklama yapıldığı esnada salonda tansiyon yükseldi.
''YETER ARTIK, SİZ KİMSİNİZ!''
Bir kongre üyesi, 'Ben 10 yıldır ağlıyorum kardeşim, çocuklar ağlıyor. Hikaye anlatıyorlar ya 10 yıldır bunları dinliyoruz', 'Siz kimsiniz, yeter artık' diyerek Ali Koç'a isyan etti.
'YA SUS YA DIŞARI ÇIK'
O esnada Koç, kongre üyesinin bulunduğu bölgeye giderek dışarı çıkartmakla tehdit edip, 'Ya sus ya da dışarı çık' sözlerini sarf etti. Kongre üyesi ise 'Sen mi çıkartacaksın başkan?' sözleriyle tepkisine devam etti.
AZİZ YILDIRIM ARAYA GİRDİ
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım olayın yaşandığı bölgeye gelerek araya girdi.
DIŞARI ÇIKMASINA ENGEL OLDU
Aziz Yıldırım, tartışmayı devam ettiren Ali Koç'u uyararak ortamı sakinleştirmeye çalıştı.
Yıldırım ayrıca tepki gösteren üyenin salondan çıkartılmasının da önüne geçti.
MOSTUROĞLU YETKİNER'İ ÇIKARDI
Buna karşın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun aldığı kararla kulübün eski futbolcularından Müjdat Yetkiner, salondan ayrılmak zorunda kaldı.
AZİZ YILDIRIM DA KATILDI
Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım salondaki yerine alırken, mevcut başkan Ali Koç yanına gelerek Yıldırım ile tokalaştı.
Fenerbahçe'nin başkanlık için adaylıklarını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran ve Mahmut Uslu da toplantıya katılım sağladı.
İMZA AÇIKLAMASI ORTALIĞI GERDİ
Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda seçim için toplanan geçerli imza sayısını da duyurdu.
8468 İMZA GEÇERLİ SAYILDI
Toplam imza sayısı 9954 olarak açıklanırken, 1127 imzanın ise 5 farklı nedenle geçersiz sayıldı. Buna göre geçerli imza sayısı 8.468 olarak belirlendi.
İMZA AÇIKLAMASI KAVGA ÇIKARDI
Öte yandan imza için açıklama yapıldığı esnada salonda tansiyon yükseldi.
''YETER ARTIK, SİZ KİMSİNİZ!''
Bir kongre üyesi, 'Ben 10 yıldır ağlıyorum kardeşim, çocuklar ağlıyor. Hikaye anlatıyorlar ya 10 yıldır bunları dinliyoruz', 'Siz kimsiniz, yeter artık' diyerek Ali Koç'a isyan etti.
'YA SUS YA DIŞARI ÇIK'
O esnada Koç, kongre üyesinin bulunduğu bölgeye giderek dışarı çıkartmakla tehdit edip, 'Ya sus ya da dışarı çık' sözlerini sarf etti. Kongre üyesi ise 'Sen mi çıkartacaksın başkan?' sözleriyle tepkisine devam etti.
AZİZ YILDIRIM ARAYA GİRDİ
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım olayın yaşandığı bölgeye gelerek araya girdi.
DIŞARI ÇIKMASINA ENGEL OLDU
Aziz Yıldırım, tartışmayı devam ettiren Ali Koç'u uyararak ortamı sakinleştirmeye çalıştı.
Yıldırım ayrıca tepki gösteren üyenin salondan çıkartılmasının da önüne geçti.
MOSTUROĞLU YETKİNER'İ ÇIKARDI
Buna karşın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun aldığı kararla kulübün eski futbolcularından Müjdat Yetkiner, salondan ayrılmak zorunda kaldı.