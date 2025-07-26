Fenerbahçe’de Ali Koç isyanı! 'Siz kimsiniz, yeter artık'

Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu Toplantısına yoğun bir katılım oldu.Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım salondaki yerine alırken, mevcut başkan Ali Koç yanına gelerek Yıldırım ile tokalaştı.Fenerbahçe'nin başkanlık için adaylıklarını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran ve Mahmut Uslu da toplantıya katılım sağladı.Fenerbahçe Kulübü, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda seçim için toplanan geçerli imza sayısını da duyurdu.Toplam imza sayısı 9954 olarak açıklanırken, 1127 imzanın ise 5 farklı nedenle geçersiz sayıldı. Buna göre geçerli imza sayısı 8.468 olarak belirlendi.Öte yandan imza için açıklama yapıldığı esnada salonda tansiyon yükseldi.Bir kongre üyesi, 'Ben 10 yıldır ağlıyorum kardeşim, çocuklar ağlıyor. Hikaye anlatıyorlar ya 10 yıldır bunları dinliyoruz', 'Siz kimsiniz, yeter artık' diyerek Ali Koç'a isyan etti.O esnada Koç, kongre üyesinin bulunduğu bölgeye giderek dışarı çıkartmakla tehdit edip, 'Ya sus ya da dışarı çık' sözlerini sarf etti. Kongre üyesi ise 'Sen mi çıkartacaksın başkan?' sözleriyle tepkisine devam etti.Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım olayın yaşandığı bölgeye gelerek araya girdi.Aziz Yıldırım, tartışmayı devam ettiren Ali Koç'u uyararak ortamı sakinleştirmeye çalıştı.Yıldırım ayrıca tepki gösteren üyenin salondan çıkartılmasının da önüne geçti.Buna karşın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'nun aldığı kararla kulübün eski futbolcularından Müjdat Yetkiner, salondan ayrılmak zorunda kaldı.