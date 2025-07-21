Devler sahnesinde ilk sahne! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalkmak için mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'nin köklü ekiplerinden Feyenoord ile tur mücadelesi verecek. İşte zorlu maçların tarihleri...
Trendyol Süper Lig'de geçen sezonu 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 2 eleme turu oynayacak.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Kanarya, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan itibaren başlayacak.
İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertlilerin rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, Hollanda Ligi temsilcisi Feyenoord ile tur mücadelesi verecek.
Feyenoord, geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı. Hollanda devinin teknik direktörlük koltuğunda ise eski Fenerbahçeli Robin van Persie oturuyor.
İŞTE EŞLEŞMENİN TARİHLERİ
Zorlu eşleşmedeki ilk karşılaşma 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Turu geçen tarafın belli olacağı rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos'ta yapılacak.
RAKİBİ BELLİ OLDU
Kanarya, 2025-2026 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan itibaren başlayacak.
İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde sarı-lacivertlilerin rakibi belli oldu.
Fenerbahçe, Hollanda Ligi temsilcisi Feyenoord ile tur mücadelesi verecek.
Feyenoord, geçtiğimiz sezon Devler Ligi'nde son 16 turuna kalmıştı. Hollanda devinin teknik direktörlük koltuğunda ise eski Fenerbahçeli Robin van Persie oturuyor.
İŞTE EŞLEŞMENİN TARİHLERİ
Zorlu eşleşmedeki ilk karşılaşma 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Turu geçen tarafın belli olacağı rövanş mücadelesi ise 12 Ağustos'ta yapılacak.