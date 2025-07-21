Devler sahnesinde ilk sahne! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalkmak için mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin 3. eleme turundaki rakibi belli oldu. Sarı-lacivertliler, Hollanda Ligi'nin köklü ekiplerinden Feyenoord ile tur mücadelesi verecek. İşte zorlu maçların tarihleri...